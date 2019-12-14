Новый год дома: более 400 российских военнослужащих в Абхазии уволены в запас

География мест проживания отправленных в запас военнослужащих различна: Волгоградская и Астраханская области, Республика Калмыкия, Красноярский край и другие города и области России.

СУХУМ, 14 дек – Sputnik. Более 400 военнослужащих, отслуживших установленный срок службы в российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии, уволены в запас и покинули республику, отправившись к местам постоянного проживания. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Отмечается, что оставшаяся часть военнослужащих по призыву будет уволена в запас до конца декабря.

Отправка военных прошла под контролем командиров подразделений, офицеры доставили их на военной автомобильной технике из Абхазии до железнодорожного вокзала Сочи. Всем солдатам выдаются воинские перевозочные документы для бесплатного приобретения железнодорожных билетов.

Уволенные в запас военнослужащие за время службы в базе приняли участие в ряде учений, спортивных соревнований и других мероприятиях, а также успешно сдали итоговую проверку за 2019 учебный год.

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