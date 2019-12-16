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Интенсивная подготовка: военные ЮВО в Абхазии выполнили более 40 тысяч учебных стрельб

© Foto / пресс-служба ЮВО
В Абхазии
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Боевая подготовка военнослужащих проводилась на полигонах Гудаута, Нагвалоу и Цабал в Абхазии, а также на полигонах в Адыгее, Волгоградской и Астраханской областях.

СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа в Абхазии с начала года выполнили в рамках огневой подготовки более 40 тысяч контрольных и боевых стрельб, сообщила пресс-служба ЮВО.

Военные вели огонь по целям с расстояния от 100 метров до 40 километров, имитирующим строения, бронированную технику и пехоту условного противника, около половины боевых стрельб прошло в ночное время, отмечается в сообщении.

"За десять месяцев учебы военнослужащие совершенствовали навыки в стрельбе из десятков образцов штатного вооружения и орудий боевой техники, в том числе современные танки Т-72Б3 и бронетранспортеры БТР-82АМ, реактивные системы залпового огня "Град", минометы и артиллерийские гаубицы", - говорится в сообщении.

Всего на огневую подготовку за отчетный период было израсходовано около трех миллионов боеприпасов различного типа и калибров: 125-мм танковые снаряды, ручные гранаты РГД, 30-мм снаряды и 5,45-мм автоматные патроны.

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Теги:
учения, Южный военный округ, ЮВО, Абхазия


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