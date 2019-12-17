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Адгур Ардзинба на IX абхазо-российском деловом форуме в Сухуме

Президент Абхазии назначил вице-премьера и министра экономики

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Должность министра экономики Республики Абхазия с апреля 2015 года занимал Адгур Ардзинба.

СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба назначил на должность вице-премьера и министра экономики республики Адгура Ардзинба. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Назначить вице-премьером, министром экономики Республики Абхазия Ардзинба Адгура Амирановича", - говорится в указе.

Адгур Ардзинба родился 26 декабря 1981 года в городе Гудаута, окончил Кабардино-Балкарский государственный университет имени Бербекова по специальности "промышленно-гражданское строительство".

Кабинет министров республики Абхазия
© Sputnik / Томас Тхайцук
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С 2010 года по настоящее время является старшим преподавателем двух кафедр: "Национальной экономики" и "Экономической теории" в Абхазском государственном университете.

С 2011 по 2013 годы был советником по экономическим вопросам председателя Государственного таможенного комитета Абхазии. С 2012 по 2013 годы был главным специалистом отдела внешнеэкономических связей Министерства экономики. В 2013-2015 годах - начальник отдела внешнеэкономических связей Министерства экономики.

С февраля по апрель 2015 года занимал должность начальника управления экономики Администрации президента. С апреля 2015 года - министр экономики Абхазии.

В конце октября президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал указ, в котором структура Кабмина подверглась очередной реорганизации. В указе президента предписывается слияние некоторых ведомств, статус одних понижается, а других – повышается.

Главной задачей структурных изменений называется сокращение численности сотрудников госаппарата. В результате оптимизации планируется сокращение 375 человек из 2700, работающих в госаппарате, без учета двух министерств – обороны и внутренних дел, их оптимизация не затронет. Предполагается, что будет высвобождено около 40 миллионов рублей.

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