Хаджимба обратился к правительству Абхазии с напутственной речью

Первое заседание Кабинета министров Абхазии после того как структура правительства была реорганизована по указу президента, состоялось в среду 20 ноября.

СУХУМ, 20 ноя –Sputnik, Бадри Есиава. Президент Абхазии Рауль Хаджимба с поздравительной и напутственной речью обратился к членам Кабинета министров республики в среду 20 ноября, передает с места события корреспондент Sputnik.

Хаджимба пожелал успехов правительству и подчеркнул, что впереди предстоит немало сложной работы.

"Главный вопрос, который перед нами стоит - это сохранение нашего государства, и каждый из вас должен сделать все для этого. Многое уже сделано, но впереди еще немало работы. Задачи непростые", - отметил президент.

Одними из приоритетных направлений глава государства назвал решение проблемных вопросов как внутренней, так и внешней повестки, в том числе вопросов финансово-экономического и социального положения, борьбы с коррупцией.

Он также подчеркнул, что несмотря на финансовую помощь извне, Абхазии необходимо наращивать собственные возможности.

Глава Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ об утверждении новой структуры Кабинета министров Абхазии 28 октября. Он также поручил Кабмину оптимизировать общую штатную численность центральных органов госуправления, входящих в структуру правительства, не менее чем на 15 процентов в срок до 1 января 2020 года.

Читайте также: