Рассмотрение жалобы экс-кандидата в президенты Квициниа: что происходит в суде

Экс-кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициниа подал жалобу на решение Верховного суда по иску о признании незаконным и недействительным решения ЦИК об итогах президентских выборов.

СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Суд кассационной инстанции начал рассмотрение жалобы Алхаса Квициниа на решение Верховного суда, признавшего действительными итоги выборов президента Абхазии, сообщает с места корреспондент Sputnik Абхазия.

Сторону истца представляет адвокат Инга Габилая, сторону ответчика представляют председатель комитета Парламента Абхазии по государственно-правовой политике Валерий Агрба, юрист Гиви Габния, адвокат Марина Тания и заместитель руководителя администрации президента республики Дмитрий Шамба.

Истец Алхас Квициниа присутствует на заседании. На слушании также присутствует депутат Аслан Бжания, который для этого прибыл из Москвы в Абхазию во вторник 17 декабря.

Адвокат Квициниа потребовала отвод судьи Романа Кварчия из-за того, что у него истек срок полномочий. Судьи удалились на совещание для решения вопроса об отводе судьи.

Заседание суда возобновилось в 13:15. Судьи кассационной инстанции не удовлетворили ходатайство истца об отводе Кварчия.

Свое решение суд объяснил тем, что, несмотря на истечение сроков полномочий судьи Романа Кварчия, он может продолжать свою деятельность до окончания рассмотрения дела с его участием.

Кроме того, судья Тимур Тарба подчеркнул, что полномочия Кварчия могут быть прекращены лишь решением квалификационной коллегии.

Постановление инстанции не подлежит обжалованию.

Здание Верховного суда Абхазии в Сухуме окружено сотрудниками СОБРа.

8 сентября в Абхазии прошел второй тур президентских выборов. По данным Центризбиркома, победу одержал Рауль Хаджимба, который набрал 47,39% голосов, лидер оппозиционной партии "Амцахара" набрал 46,17% голосов.

После подведения ЦИКом результатов второго тура президентских выборов проигравший кандидат Алхас Квициниа заявил, что победитель на выборах президента должен был определяться большинством голосов, но при условии, что количество голосов, отданных за победителя, превышает сумму голосов, отданных за его оппонента и "против всех".

11 сентября Квициниа обратился с иском против Центральной избирательной комиссии в Верховный суд Абхазии. 20 сентября Верховный суд отказал в иске Квициниа. В тот же день адвокат истца Инга Габилая заявила о том, что защита подаст жалобу на решение суда.

3 октября Верховный суд Абхазии направил сторонам по иску Квициниа мотивированный текст решения, в котором отображается суть дела, а также описываются аспекты законопроектов, которые позволили принять то или иное решение.

7 октября Квициниа обжаловал решение Верховного суда и подал кассационную жалобу, а также отметил, что, если и кассационная инстанция оставит в силе решение Верховного суда, то он намерен обратиться в Президиум Верховного суда.

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