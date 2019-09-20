Тамаз Гогия о решении суда по иску Квициниа: иначе не должно было быть

Верховный суд Абхазии не удовлетворил иск проигравшего кандидата в президенты Алхаса Квициниа, которым он оспаривал решение ЦИК об итогах президентских выборов.

СУХУМ, 20 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. ЦИК Абхазии с самого начала судебных слушаний по иску проигравшего кандидата в президенты Алхаса Квициниа настаивал на том, что решение по итогам выборов было законно и обосновано, заявил председатель организации Тамаз Гогия.

"Говорить о том, что мы удовлетворены или не удовлетворены, не приходится, потому что это само собой разумеющийся факт. Иначе и не должно было быть. Центральная избирательная комиссия предназначена для того, чтобы в рамках действующего законодательства организовывать и проводить выборы", – заявил Гогия.

Он также отметил, что сам факт судебных разбирательств был неприятен для ЦИК и многих жителей страны.

"Эмоций нет. Напряжение во всем коллективе ЦИК снято, хотя, как мы понимаем, не полностью. Конечно, было бы очень неприятно, если бы действия Центральной избирательной комиссии были бы признаны неверными, незаконными", – добавил Тамаз Гогия.

В пятницу 20 сентября Верховный суд Абхазии отказал в иске лидера оппозиционной партии "Амцахара" Алхаса Квициниа, которым он оспаривал решение ЦИК об итогах президентских выборов.

Адвокат истца Инга Габилая заявила журналистам, что они обжалуют решение Верховного суда. При этом Алхас Квициниа в беседе со своими сторонниками после оглашения решения Верховного суда по его иску к ЦИК заявил, что оппозиция проведет большое собрание в ближайшее время, где обсудит дальнейшие действия

По данным Центризбиркома, по итогам второго тура выборов президента Абхазии победу одержал действующий президент Рауль Хаджимба, он набрал 47,39% голосов. Его оппонент Квициниа – 46,17% голосов.

Однако Квициниа не согласился с результатами подсчетов ЦИК, так как, по его мнению, победитель на выборах президента должен был определяться большинством голосов, но при условии, что количество голосов, отданных за победителя, превышает сумму голосов, отданных за его оппонента и "против всех".