Рассмотрение жалобы Квициниа в Верховном суде отложили до следующего года

Решение суда кассационной инстанции вступает в силу с момента провозглашения, однако оно может быть обжаловано в высший судебный орган - Президиум Верховного суда Абхазии.

СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Суд кассационной инстанции отложил рассмотрение жалобы Алхаса Квициниа на решение Верховного суда, признавшего действительными итоги выборов президента Абхазии, до 9 января, сообщает с места корреспондент Sputnik Абхазия.

Судьи мотивировали свое решение тем, что сторона истца предоставила дополнение к тексту основной жалобы 6 декабря, документы были переданы стороне ответчика только 9 декабря. Для изучения дополнительного текста жалобы и составления возражения стороной ответчика документы должны были быть предоставлены не позднее 10 дней до начала рассмотрения жалобы.

По закону, новое судебное заседание кассационной инстанции может быть отложено не более чем на 20 дней, однако в связи с новогодними выходными днями, суд принял решение отложить заседание до 9 января. Следующее слушание пройдет в 12:00.

В ходе заседания адвокат истца Инга Габилая потребовала отвод судьи Романа Кварчия из-за того, что у него истек срок полномочий. Судьи удалились на совещание для решения вопроса об отводе, после чего отказались удовлетворить ходатайство стороны истца.

Свое решение судьи кассационной инстанции объяснили тем, что, несмотря на истечение сроков полномочий судьи Романа Кварчия, он может продолжать свою деятельность до окончания рассмотрения дела с его участием. Кроме того, судья Тимур Тарба подчеркнул, что полномочия Кварчия могут быть прекращены лишь решением квалификационной коллегии.

8 сентября в Абхазии прошел второй тур президентских выборов. По данным Центризбиркома, победу одержал Рауль Хаджимба, который набрал 47,39% голосов, лидер оппозиционной партии "Амцахара" набрал 46,17% голосов.

После подведения ЦИКом результатов второго тура президентских выборов проигравший кандидат Алхас Квициниа заявил, что победитель на выборах президента должен был определяться большинством голосов, но при условии, что количество голосов, отданных за победителя, превышает сумму голосов, отданных за его оппонента и "против всех".

11 сентября Квициниа обратился с иском против Центральной избирательной комиссии в Верховный суд Абхазии. 20 сентября Верховный суд отказал в иске Квициниа. В тот же день адвокат истца Инга Габилая заявила о том, что защита подаст жалобу на решение суда.

3 октября Верховный суд Абхазии направил сторонам по иску Квициниа мотивированный текст решения, в котором отображается суть дела, а также описываются аспекты законопроектов, которые позволили принять то или иное решение.

7 октября Квициниа обжаловал решение Верховного суда и подал кассационную жалобу, а также отметил, что, если и кассационная инстанция оставит в силе решение Верховного суда, то он намерен обратиться в Президиум Верховного суда.

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