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МЧС Абхазии проводит предновогоднюю проверку правил пожарной безопасности в Сухуме

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В Абхазии
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Темы:
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В канун проведения новогодних праздничных мероприятий МЧС инспектирует "места массового скопления граждан", специалисты проверяют учреждения культуры, школы, торговые точки.

СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии проводят в Сухуме предновогоднюю проверку правил пожарной безопасности, сообщается на сайте ведомства.

В среду 18 декабря сотрудники МЧС проинспектировали Абхазскую государственную филармонию. В числе уже осмотренных объектов значатся средние школы номер  4 и 14 города Сухум, сухумский центральный рынок.

"Инспекторы МЧС знакомят представителей учреждений образования и культуры с инструкцией по пожарной безопасности, осматривают места проведения новогодних карнавалов и утренников, выясняют наличие или отсутствие средств пожаротушения, а также запасных пожарных выходов, вручают под подпись инструкцию по противопожарной безопасности", - говорится в сообщении.

На центральном рынке основное внимание уделяется местам продажи пиротехнических изделий, отметили в МЧС.

Инспектирование сотрудниками МЧС объектов в канун Нового года продолжатся.

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Темы:
Новый год 2020 (12)
Теги:
МЧС Абхазии


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