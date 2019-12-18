МЧС Абхазии проводит предновогоднюю проверку правил пожарной безопасности в Сухуме

СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии проводят в Сухуме предновогоднюю проверку правил пожарной безопасности, сообщается на сайте ведомства.
В среду 18 декабря сотрудники МЧС проинспектировали Абхазскую государственную филармонию. В числе уже осмотренных объектов значатся средние школы номер 4 и 14 города Сухум, сухумский центральный рынок.
"Инспекторы МЧС знакомят представителей учреждений образования и культуры с инструкцией по пожарной безопасности, осматривают места проведения новогодних карнавалов и утренников, выясняют наличие или отсутствие средств пожаротушения, а также запасных пожарных выходов, вручают под подпись инструкцию по противопожарной безопасности", - говорится в сообщении.
На центральном рынке основное внимание уделяется местам продажи пиротехнических изделий, отметили в МЧС.
Инспектирование сотрудниками МЧС объектов в канун Нового года продолжатся.
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