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Открытие памятника в городе Очамчыра

С новой елкой: как в Очамчыре встретят 2020 год

© Фото : Тимур Пачулия
В Абхазии
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Темы:
Новый год 2020 (8)
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Sputnik Абхазия
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В канун Нового года в Очамчыре пройдет праздничный концерт, а в новогоднюю ночь жителей города ждет салют.

СУХУМ, 14 дек – Sputnik. Фонд президента Абхазии выделил 400 тысяч рублей для покупки елки и елочных игрушек в Очамчыре, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель исполняющего обязанности главы Очамчырского района Вячеслав Кучуберия.

По его словам, прошлогодняя елка была куплена 12 лет назад и уже начала осыпаться. Новую елку привезут из Краснодара за 310 тысяч рублей.

"Остальная выделенная сумма уйдет на оплату доставки ели и покупку украшений. Елка будет доставлена сегодня и установлена на площади у здания администрации города", - объяснил Кучуберия.

Замглавы добавил, что на благоустройство и украшение города и набережной из районного бюджета было также выделено 400 тысяч рублей. Сладкие подарки будут куплены детям, учащимся в первых и нулевых классах, а 200 детей из района отправятся на новогодние представления в столицу.

"Кроме того, мы собираемся заменить испорченные плафоны в городе, чтобы он хорошо освещался. Понятно, что было бы полезно направить эти деньги и на другие цели, но этот праздник отмечается только один раз в году и дети ждут его с нетерпением, ждут, чтобы все было красиво", - рассказал Кучуберия.

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30 декабря в Доме культуры Очамчыры пройдет концерт местных коллективов, а 31 декабря в 00:30 жителей ждет праздничный салют у елки.

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Темы:
Новый год 2020 (8)


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