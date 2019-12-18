Высокое качество: Мутко рассказал, как прошла инспекция объектов Инвестпрограммы

Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба, вице-премьер России Виталий Мутко и министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев посетили гагрскую среднюю школу №1 и детский сад в Новом Афоне, строящиеся по Инвестпрограмме, в среду 18 декабря.

СУХУМ, 18 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Вице-премьер России Виталий Мутко оценил ход строительных работ в гагрской средней школе №1 и детском саду в Новом Афоне в беседе с корреспондентом Sputnik Абхазия в среду 18 декабря.

"Объекты, которые я осмотрел, мне кажется, высокого качества. Работы на стадии завершения. Надеюсь, что с нового года и в школе, и в детском саду дети начнут учебу", - рассказал Виталий Мутко.

Отвечая на вопрос корреспондента Sputnik, вице-премьер назвал в числе ограничивающих развитие Абхазии факторов инвестиционный климат в стране, логистику, проблемы энергетики, коммунальные вопросы и состояние социальных объектов.

"Я думаю, что вся Инвестиционная программа должна быть направлена именно в эти сферы. Есть еще вопросы, связанные с гармонизацией законодательства", - сказал вице-премьер России.

В январе 2019 года российский премьер-министр Дмитрий Медведев возложил на Мутко ответственность по работе с госпрограммой "Внешнеполитическая деятельность" в части социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией. По словам вице-премьера России, исполнением основных программ в последние два года он доволен.

"Исполнение той же Инвестиционной программы находится на хорошем уровне. Мы лучше научились проектировать, прогнозировать, реализовывать эти проекты. Мы сегодня также поговорим о еще большем содействии в разработке проектно-сметной документации, чтобы она была качественной", - рассказал Мутко.

Он добавил, что с точки зрения реализации проектов и идей 2019 год выдался неплохим, но еще есть над чем работать.

Возведение детского сада в Новом Афоне началось в 2017 году, объект рассчитан на 140 детей.

Школа №1 в Гагре возводится заново на месте старой школы в рамках Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Школа рассчитана на 700 учеников.

Виталий Мутко стал вице-премьером правительства России после утверждения нового состава правительства президентом России Владимиром Путиным в мае 2018 года.

Заседания Межправительственной комиссии проводятся поочередно в России и в Абхазии. Первое заседание состоялось в марте 2010 года в Москве. На нем был принят меморандум, утвержден регламент работы, а позднее и сам Комплексный план социально-экономического развития Абхазии.

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