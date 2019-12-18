Межправкомиссия России и Абхазии утвердила Инвестпрограмму на 2020-2022 годы

Восемнадцатое пленарное заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству России и Абхазии завершилось в Сухуме в среду 18 декабря.

СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Межправкомиссия России и Абхазии утвердила реализацию нынешней Инвестпрограммы, а также будущую Инвестиционную программу на 2020-2022 годы, сообщает с места корреспондент Sputnik Абхазия.

По словам премьер-министра Абхазии Валерия Бганба, Инвестпрограмма на 2020-2022 годы направлена на финансирование инфраструктурных проектов в республике. Всего, по его словам, Россия на программу выделит 4,5 миллиарда рублей.

"Это дороги, энергетика, которая нам очень нужна, есть социальный проект - это детская больница в городе Сухум", - сказал Бганба.

Премьер-министр Абхазии рассказал об объекте, который в 2019 году завершить не удалось.

"Больше всего меня волнует больница в Ткуарчале, которую мы не успеваем завершить, к сожалению. Там нужно завершить фасадные работы и установить оборудование, кажется, что не очень много, но, к сожалению, за эти десять дней мы не успеем", - сказал премьер.

Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко подчеркнул, что в Абхазию он приехал впервые.

"Это богатый и историческим наследием, и природными возможностями, а главное людьми, регион. Мне кажется, что потенциал здесь очень высокий с точки зрения развития республики. Здесь прекрасное сочетание и моря и гор, возможности здесь очень серьезные", - сказал Мутко.

Мутко отметил, что в рамках заседания была озвучена необходимость проведения работ по формированию общего социального и экономического пространства на основе гармонизации законодательства Абхазии с законодательством России.

По мнению заместителя председателя правительства России, в рамках работы Межправительственной комиссии Абхазии и России продолжится формирование благоприятного инвестиционного климата в республике.

По результатам заседания также утвержден Регламент взаимодействия государственных органов Абхазии, Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа и ГАУ КК "Краснодаркрайгосэкспертиза" при проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции или капитального ремонта.

До 15 февраля абхазская сторона обязана направить в Минкавказ России проработанные предложения по предстоящим расчетам по Инвестпрограмме 2020-2022 годов.

Члены Межправкомиссии также обсудили строительство на территории Абхазии нового пенитенциарного учреждения для содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту будет осуществляться в соответствии с техническим заданием, утвержденным Правительством Абхазии по согласованию с Минюстом России.

За время реализации инвестпрограмм Республике Абхазия из российского бюджета было выделено 23 миллиарда рублей. В план Инвестпрограммы 2017-2019 годов были включены 170 объектов. Общая сумма остатков после реализации последней Инвестпрограммы составляет около 161,5 миллионов рублей. Сэкономленные средства будут направлены на решение социальных вопросов.

Днем 18 декабря российская делегация посетила ряд объектов, строящихся в рамках Инвестпрограммы. Виталий Мутко отметил качество работ, выполняемых на объектах.

Затем члены Межправкомиссии побывали в Абхазском госуниверситете, они осмотрели здание и встретились со студентами.

Заседания Межправительственной комиссии проводятся поочередно в России и в Абхазии. Первое заседание состоялось в марте 2010 года в Москве. На нем был принят меморандум, утвержден регламент работы, а позднее и сам Комплексный план социально-экономического развития Абхазии.

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