Бой с "тенью": зачем в Абхазии собираются внедрять онлайн-кассы

Когда в Абхазии появятся кассовые аппараты, для чего их хотят ввести, что думают по этому поводу авторы закона, бизнесмены и эксперты, и почему за выезд специалистов в одни районы придется платить в 10 раз больше, чем в другие, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Постановление Кабинета министров о контрольно-кассовых аппаратах было принято в Абхазии еще в 2002 году, но экономическая ситуация в стране и сложности технического оснащения в то время не позволили внедрить автоматизированную систему в полном масштабе. По задумке авторов нового законопроекта, расчеты в республике будут проводиться с помощью кассовых аппаратов, которые будут синхронизированы по интернету с базой Министерства по налогам и сборам. Таким образом в Министерстве по налогам и сборам рассчитывают снизить объем теневой экономики.

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Учет по-новому

В октябре 2019 года Министерство по налогам и сборам Абхазии разработало проект постановления о внедрении онлайн-касс, проект представлен на рассмотрение Кабмину. После принятия закона, должно начаться внедрение новой техники.

Начальник правового управления Министерства по налогам и сборам Абхазии Батал Царгуш говорит, что процесс внедрения кассовых аппаратов будет разделен на несколько этапов.

В первый год планируется охватить налогоплательщиков, которые платят налоги по общему режиму. Это крупный и средний бизнес, налоги, которого начисляются с выручки.

Изменения не затронут плательщиков по патентной системе налогообложения, то есть тех предпринимателей, чьи налоговые обязательства выплачиваются авансом и не зависят от оборота предприятий. По большей части это представители малого бизнеса, к примеру, продавцы на рынках. При этом, согласно законопроекту, по требованию покупателя и в этих торговых точках должны будут выдать документ, подтверждающий расчет между индивидуальным предпринимателем и клиентом.

"На наш взгляд, для перехода на эту систему понадобится порядка нескольких лет, так как это достаточно сложный процесс внедрения. Это новшество для нашей экономики, и хотелось бы отметить, что для хозяйствующих субъектов, которые будут уклоняться от новых правил, будут предусмотрены достаточно значительные для Абхазии штрафные санкции", - комментирует законопроект экономист, сотрудник автономной некоммерческой организации "Центр социально-экономических исследований" Амра Цушба.

Для индивидуальных предпринимателей сумма штрафа составит 12 тысяч рублей, для юридических лиц – около 25 тысяч рублей.

Зачем нужны онлайн-кассы

По оценкам экспертов, объем теневой экономики в Абхазии составляет порядка 50-55% ВВП.

"Надо отметить, что это очень высокий уровень, и он негативно влияет и на имидж нашего государства и на эффективность проводимых социальных и институциональных реформ", - говорит Цушба.

Кассовые аппараты, работающие в режиме реального времени, должны способствовать выводу денежной массы из теневой экономики, считает она.

"Хотелось бы отметить, что с введением онлайн-касс, основная цель контрольно-кассовых машин меняться не будет, в первую очередь это фиксация выручки, выдача кассового чека и сохранение фискальной информации. Применение этих машин позволит повысить прозрачность бизнеса, и надо отметить, что кассовые аппараты сокращают объемы теневой экономики", - рассказала эксперт.

При разработке стратегии социально-экономического развития Абхазии обязательное внедрение контрольно-кассовых машин во всех торговых точках было названо одним из механизмов противодействия теневой экономике.

"Закладывалось снижение объемов теневой экономики. Конечно, полностью искоренить теневую экономику невозможно, ни в одной стране этого еще не достигли, во всех странах она существует, но в разумных пределах – восемь-десять процентов", - сказала экономист.

Начальник правового управления Министерства по налогам и сборам Абхазии Батал Царгуш сообщил, что еще одна цель внедрения аппаратов с функцией передачи данных в онлайн режиме – защита прав потребителей.

"Онлайн-кассы обеспечивают сокращение неучтенного оборота, автоматическое выявление зон риска правонарушений для проведения точечных проверок и снижение административной нагрузки на бизнес. Так как все данные о расчетах предпринимателей будут направляться онлайн в налоговые органы", - объяснил он.

Мнение предпринимателей

Предприниматель Аслан Хватыш напомнил, что внедрение кассовых аппаратов в республике началось в начале 2000-х годов.

"Тогда мы были обязаны покупать эти машины, мы их купили и начали использовать. Минус был в том, что они очень часто ломались, многим предпринимателям не нравилось, что нужно постоянно платить за обслуживание. Потом, честно говоря, все это как-то прекратилось, и все постепенно начали отказываться от кассовых аппаратов", - отметил он.

Предприниматель поддерживает идею внедрения онлайн контрольно-кассовых аппаратов.

"При помощи этих машин, государство пытается улучшить контроль. Если все будет сделано правильно, то, конечно же, экономика Абхазии выиграет, потому что это контроль. Какая-то часть денежного потока выйдет из тени, и в принципе, я считаю, что бюджет Абхазии, по крайней мере, должен выиграть", - сказал Аслан Хватыш.

Внедрение контрольно-кассовых аппаратов для предпринимателей понятно, так как решение опирается на международный опыт, отметил Хватыш.

Владелец магазина на центральном рынке Сухума, который пожелал остаться неназванным, отметил, что в целом поддерживает внедрение новых кассовых аппаратов. Он один из немногих, у кого стоит аппарат, который он приобрел несколько лет назад, и отмечает, что готов купить кассовый аппарат, который будет работать онлайн, так как он законопослушный гражданин.

При этом добавил, что рассчитывает на то, что суммы налогов не будут расти, так как с введением НДС бизнес в республике стал чувствовать себя хуже.

Во многих торговых точках нет кассовых аппаратов, продавцы, с которыми удалось пообщаться, говорили, что если решение о новых аппаратах будет принято, то легче один раз купить их и установить, нежели платить штрафы.

"Я считаю, что кассовые аппараты нужны, так как бывают разные случаи, например, если мне продадут просроченный продукт, то я могу прийти с чеком и вернуть его в магазин", - говорит покупательница Валентина.

Технический вопрос

По словам начальника правового управления Министерства по налогам и сборам Абхазии Батала Царгуш, в республике, по приблизительной оценке, существует несколько тысяч кассовых аппаратов. Однако у них нет функции онлайн, вся информация сохраняется в фискальной памяти кассового аппарата.

Преимущество кассовых аппаратов с поддержкой функции онлайн позволяет Министерству по налогам и сборам получать данные в режиме реального времени, заметил специалист.

Использовать кассовые аппараты можно будет как с помощью проводного, так и беспроводного интернета. В каждый аппарат можно вставить сим-карт, с помощью которой можно подключаться к интернету, интернет-трафика на работу кассовых аппаратов требуется немного, сказал Батал Царгуш.

Выгода для предпринимателей

Сотрудник автономной некоммерческой организации "Центр социально-экономических исследований" Амра Цушба считает, что для добросовестных налогоплательщиков введение контрольно-кассовых аппаратов выгодно, так как снизится административная нагрузка в виде различных проверок.

"Данные в режиме онлайн будут направляться в налоговый орган, и соответствующие налоговые службы смогут в этом же режиме просматривать и получать сведения о совершаемых операциях", - подчеркнула Цушба.

Между тем Амра Цушба предупреждает, что в ходе внедрения новых контрольно-кассовых аппаратов могут возникать различные сложности.

"В первую очередь надо отметить, что при реализации данного процесса нужно будет охватить очень большое количество хозяйствующих субъектов, которые связаны именно с наличными расчетами. При этом еще нужно будет вовлечь в работу с онлайн-кассами фирмы, которые вообще никогда не применяли никакие контрольно-учетные аппараты", - говорит экономист.

Издержки для бизнеса

Введение кассовых аппаратов, которые работают в режиме онлайн для предпринимателей связано с дополнительными материальными издержками, заметила экономист Амра Цушба.

"Цена на контрольно-кассовый аппарат может варьироваться от шести до 20 тысяч рублей. Насколько я знаю, государство планирует выделить около 20 миллионов рублей на закупку этого оборудования, и в случае если хозяйствующий субъект закупает кассовый аппарат самостоятельно, то ему возместят 50% от стоимости этого оборудования", - подчеркнула она.

Купить кассовый аппарат предприниматель сможет и сам, но только тот, который указан в реестре моделей и будет работать по определенному протоколу данных. Перечень контрольно-кассовых машин, разрешенных к использованию, и технические требования к кассам, а также себестоимость поставки аппаратов должны будут опубликовать на официальном интернет сайте Министерства по налогам и сборам.

Цена машин от шести до 15 тысяч в зависимости от мощности и функциональности. На покупку кассовых аппаратов государством будет выделено 20 миллионов рублей, отметил в интервью Sputnik пресс-секретарь Министерства по налогам и сборам Георгий Габуния.

При самостоятельной покупке государство также выплатит предпринимателю половину стоимости аппарата.

По словам начальника правового управления Министерства по налогам и сборам Батала Царгуш, разработчики проекта планируют учредить государственное предприятие, которое будет обслуживать аппараты.

Какие могут быть проблемы

Экономист Амра Цушба рассказала о технических сложностях, которые могут возникнуть при работе с контрольно-кассовыми аппаратами.

"Например, отсутствие интернета в отдельных торговых точках, поломка оборудования или отключение электричества. Если вдруг возникают такого рода проблемы, то, что делать в такой ситуации, магазину придется сворачивать торговлю? Например, по законодательству России запрещена торговля, даже предусмотрен штраф в размере 50% от выручки, если предприниматель осуществляет торговлю при неработающей кассе", - проинформировала специалист.

Возникают различного рода вопросы, которые связаны и с техническими моментами, материальным обеспечением, сказала она.

"Пока мы не понимаем как в условиях Абхазии эти вопросы будут решаться. В целом, это положительный момент. В ходе внедрения онлайн-касс будут возникать различного рода вопросы, которые можно будет решить, но это очень важный шаг, направленный на защиту прав потребителей и на борьбу с теневой экономикой", - отметила Амра Цушба.

Специалист Министерства по налогам и сборам Батал Царгуш сообщил, что при отключении интернета информация о расчетах сохраняется в памяти кассового аппарата.

"При появлении связи, информация будет пересылаться на сервис налоговой службы", - отметил он. Царгуш сообщил, что существуют автономные кассовые аппараты, которые могут работать в случае отключения электричества.

"Есть фискальные регистраторы, в них в отличие от автономных касс нет батарей. Фискальные регистраторы работают как принтеры, они печатают чеки. В себе он будет содержать устройство передачи фискальных данных. В больших супермаркетах в основном автономное питание, они подключены к генераторам или же используют автономные кассы", - говорит Батал Царгуш.

В случае отключения электричества те, кто будет использовать фискальные регистраторы, вынуждены будут приостановить торговлю.

Чем дальше касса, тем дороже ремонт

Внедрение онлайн-касс планируется начать со столицы, затем, в течение нескольких лет, охватить остальную часть республики.

Согласно проекту постановления о внедрении онлайн-касс, в случае поломки оборудования, стоимость выезда сервисного инженера зависит от удаленности района от Сухума.

Если в столице выезд инженера обойдется в 100 рублей, то уже в Сухумском районе придется заплатить 200, в Гулрыпшском – 300, в Гудаутском – 600, в Очамчырском – 800.

Стоимость обслуживания в Ткуарчалском, Галском и Гагрском районах превышает стоимость на аналогичные услуги в столице в 10 раз, вызов сюда инженера, согласно проекту, будет стоить 1000 рублей.

В Министерстве по налогам и сборам такую разницу назвали "временной".

"Согласно проекту, такие цены будут действовать до появления отделений на местах", - сказал Батал Царгуш.

Специалисты, которые будут обслуживать кассовые аппараты, на первом этапе будут находиться в Сухуме, затем будут охвачены и другие районы, проинформировал начальник правового управления Министерства по налогам и сборам Абхазии.

Говорить о датах реализации законопроекта пока рано.

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