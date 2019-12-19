Хаджимба назначил Геннадия Цвижба и.о. главы Очамчырского района

СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ о назначении Геннадия Цвижба исполняющим обязанности главы администрации Очамчырского района, сообщает пресс-служба главы государства.

"В соответствии со статьей 24 закона Республики Абхазия "Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия" назначить исполняющим обязанности главы администрации Очамчырского района Цвижба Геннадия Платоновича", - говорится в указе.

Ранее главой администрации Очамчырского района работал Гиви Допуа (был назначен и.о. главы администрации Очамчырского района 26 июля 2018 года - ред.), который был освобожден от должности "согласно поданному заявлению".

29 января 2019 года президент Рауль Хаджимба принял отставку главы Гагрского района Заура Бганба, а обязанности главы администрации Гагрского района были возложены на заместителя главы администрации района Цвижба Геннадия Платоновича.

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