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Геннадий Цвижба

Хаджимба назначил Геннадия Цвижба и.о. главы Очамчырского района

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба 19 декабря подписал указ об исполняющем обязанности главы администрации Очамчырского района.

СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ о назначении Геннадия Цвижба исполняющим обязанности главы администрации Очамчырского района, сообщает пресс-служба главы государства.

"В соответствии со статьей 24 закона Республики Абхазия "Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия" назначить исполняющим обязанности главы администрации Очамчырского района Цвижба Геннадия Платоновича", - говорится в указе.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Ранее главой администрации Очамчырского района работал Гиви Допуа (был назначен и.о. главы администрации Очамчырского района 26 июля 2018 года - ред.), который был освобожден от должности "согласно поданному заявлению".

29 января 2019 года президент Рауль Хаджимба принял отставку главы Гагрского района Заура Бганба, а обязанности главы администрации Гагрского района были возложены на заместителя главы администрации района Цвижба Геннадия Платоновича.

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Теги:
Гагрский район, Очамчырский район, Рауль Хаджимба


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