Надарая о смене руководства в Галском районе: стране нужны новые кадры

Экс-глава Галского района Темур Надарая в интервью Sputnik Абхазия рассказал, почему было принято решение сменить руководство в районе и как в дальнейшем он собирается служить Родине.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба освободил Темура Надарая от должности исполняющего обязанности главы Галского района в четверг 5 декабря, назначив на его пост Омара Бганба.

Комментируя свой уход с должности, Темур Надарая сообщил, что это было обговорено с главой государства еще до президентских выборов.

"Я это не скрывал, многие знали. Считаю, что пять лет – это срок немалый, что нужен новый человек, новый взгляд. Есть и некоторая усталость, потому что каждый день преодолеваю немалые расстояния. Главное, что определенный период пройдет и новый взгляд будет очень нужен, чтобы по-другому посмотреть на те проблемы, которые есть. Считаю, что я сделал правильно. Нужно, чтобы в стране появлялись новые кадры. С моей стороны это все абсолютно добровольно. Рад, что меня все эти пять лет поддерживал коллектив. Что могли сделать для своего района, для своей родины, мы сделали", - отметил Надарая.

Темур Надарая также рассказал о дальнейших своих планах.

"Главой государства было сказано, что будет мне предложена какая-то работа в Сухуме. Но я говорю так: когда идет футбольный матч, есть 16 заявленных игроков, из которых 11 играют, а кто-то на замене. И это не означает, что они не участники. Я где бы ни был, буду делать все возможное для того, чтобы принести пользу родине. В любом случае я нахожусь в команде и поддерживаю президента", - рассказал экс-глава Галского района.

Он считает, что не обязательно занимать какую-то должность, чтобы помогать своей Родине – каждый человек может это сделать своим поведением.

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