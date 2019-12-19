Чеботарев: более ста объектов включено в Инвестпрограмму 2020-2022

Восемнадцатое пленарное заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству России и Абхазии состоялось в Сухуме 18 декабря.

СУХУМ, 19 дек – Sputnik. Более ста объектов включено в Инвестпрограмму на 2020-2022 годы, сказал в интервью Sputnik министр России по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, подводя итоги пленарного заседания Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству России и Абхазии.

"Я бы хотел подвести краткий итог по Инвестпрограмме за 2017-2019 годы. За это время построены десятки объектов, порядка 60 за три года. Это совершенно разные объекты, они все социальной направленности, которые работают на жителей Абхазии и в целом на абхазское государство.

Что касается предстоящей программы, которая будет реализовываться в 2020-2022 годах, то здесь предусмотрено строительство более ста объектов за три года, отметил он.

"Предусмотрено финансирование инвестиционных проектов, то есть это строительные работы – порядка полутора миллиардов на каждый год, в совокупности четыре с половиной миллиарда рублей", - сказал Сергей Чеботарев.

Отвечая на вопрос, не планируется ли в рамках Инвестиционной программы реализация крупных проектов, связанных с развитием реального сектора экономики – строительство в республике заводов, фабрик, в которых могли бы трудоустроиться жители Абхазии, Сергей Чеботарев сказал, что Россия готова принимать все конструктивные предложения абхазской стороны, которые касаются строительства тех или иных объектов.

"Если это будет какое-то предприятие, мы будем только рады, если другой социальный объект, мы тоже будем поддерживать. Поэтому, конечно, инициатива за выбором объектов находится за абхазской стороной, а мы вместе будем прорабатывать и поддерживать все хорошие объекты", - заключил Чеботарев.

На пленарном заседании Межправкомиссия России и Абхазии 18 декабря утвердила реализацию нынешней Инвестпрограммы, а также будущую Инвестиционную программу на 2020-2022 годы.

По словам премьер-министра Абхазии Валерия Бганба, Инвестпрограмма на 2020-2022 годы направлена на финансирование инфраструктурных проектов в республике. Всего, по его словам, Россия на программу выделит 4,5 миллиарда рублей.

Заседания Межправительственной комиссии проводятся поочередно в России и в Абхазии. Первое заседание состоялось в марте 2010 года в Москве. На нем был принят меморандум, утвержден регламент работы, а позднее и сам Комплексный план социально-экономического развития Абхазии.

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