Новое здание, старые проблемы: какой будет детская больница в Сухуме

Детскую больницу построят в Сухуме в рамках Инвестпрограммы, здание обещают оснастить современным оборудованием, однако пока в Абхазии существует нехватка специалистов, которые могли бы на нем работать.

СУХУМ, 20 дек – Sputnik. Решение Межправкомиссии о строительстве в Сухуме новой детской больницы – долгожданное событие, сказал в интервью Sputnik главврач Республиканской детской больницы Игорь Джопуа.

"Все послевоенные годы мы мечтали о том, чтобы у нас была новая детская больница, прикладывали всевозможные усилия к этому, готовили документацию. Наконец-то строительство объекта включили в Инвеспрограмму, и надеемся, что детская больница, соответствующая всем стандартам, появится в течение нескольких лет", - сказал он.

Строительство новой детской больницы планируется на территории Республиканской больницы. "Там есть место, которое позволяет построить детскую больницу", - сказал Игорь Джопуа.

Рассказал он и о том, почему будут строить новую больницу, а не ремонтировать старое здание лечебницы.

"В той больнице, в которой мы сейчас находимся, не учтены даже такие моменты, как пандусы, подъезды машин скорой помощи. Также в здании мы не можем разместить все отделения, которые нам нужны, ютимся в маленьких комнатах. В лечебнице палаты должны быть просторными, поэтому, когда будем строить новую детскую больницу, эти все моменты будем учитывать", - сказал он.

В течение нескольких недель предстоит подготовить техническое задание, проинформировал Джопуа.

"То есть мы подаем документацию, в которой будет прописано, сколько отделений, сколько коек, палат должно быть и так далее. Строительство будет проходить с учетом наших пожеланий, более того, мы подаем техническое задание, а проектно-сметную документацию уже готовят специалисты на основании наших пожеланий", - подчеркнул главврач Республиканской детской больницы.

Проектно-сметная документация будет подготовлена в 2020 году, само строительство начнется в 2021 году, отметил он.

"Будем надеяться, что к 2024 году мы уже будем в новой детской больнице", - заключил главврач.

Новая детская больница будет рассчитана на 100 коек, проинформировал Игорь Джопуа.

Лечебное учреждение будет оснащено современной техникой, говорит он.

"Мы заказываем новую компьютерную томографию, оборудование для проведения операций, лабораторное и рентген-оборудование. Все это мы указали, я надеюсь и практически уверен, что у нас это все будет", - заметил главврач.

Он также отметил, что существует нехватка специалистов, в том числе и тех, кто должны будут работать на новой медицинской технике. Эту проблему предстоять решить перед тем, как новая больница начнет свою работу, заметил он.

"Мы должны открыть отделение второго этапа выхаживания, это для новорожденных детей. У нас нет ни одного неонатолога, должна быть реанимация, таких врачей у нас, к сожалению, нет, их надо обучать", - сказал Джопуа.

Восемнадцатое пленарное заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству России и Абхазии состоялось в Сухуме 18 декабря. Межправкомиссия России и Абхазии утвердила реализацию нынешней Инвестпрограммы, а также будущую Инвестиционную программу на 2020-2022 годы.

До 15 февраля абхазская сторона обязана направить в Минкавказ России проработанные предложения по предстоящим расчетам по Инвестпрограмме 2020-2022 годов.

Заседания Межправительственной комиссии проводятся поочередно в России и в Абхазии. Первое заседание состоялось в марте 2010 года в Москве. На нем был принят меморандум, утвержден регламент работы, а позднее и сам Комплексный план социально-экономического развития Абхазии.

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