Рынок, больница, дорога: президент провел инспекцию в Ткуарчале

О том, как прошла инспекционная поездка в Ткуарчал президента Абхазии Рауля Хаджимба, какие объекты он посетил, и какие замечания сделал, читайте в материале Sputnik.

Президент Рауль Хаджимба во вторник посетил Ткуарчал, где проинспектировал ход ремонтных работ в местной больнице и школе, в которой когда-то учился. Глава государства также посмотрел, как строят дорогу, которая должна соединить город и девять сел.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Больница, школа и автобусы



Присутствие первого лица государства при передаче районам новых автобусов, закупленных в рамках Инвестпрограммы социально-экономического развития республики, стало уже традиционным. В июле Хаджимба побывал на передаче автобусов в Очамчырском и Гудаутском районах, во вторник он приехал в Ткуарчал, чей автопарк также пополнился новыми единицами общественного транспорта.

Ткуарчалский район получил шесть автобусов, и рассчитывает получить еще два из тех 14, что планирует закупить республика.

© Sputnik / Томас Тхайцук Передача автобусов ткуарчалскому району

Глава Ткуарчалского района Аида Чачхалия рассказала, что старые автобусы часто ломались, что доставляло большие неудобства.

Президент поинтересовался у водителей нового транспорта, нравится ли им автобусы, те в свою очередь поблагодарили главу государства и отметили, что очень довольны новинками.

Затем Рауль Хаджимба отправился в Центральную районную больницу, где с июня 2017 года идет ремонт. В прошлый раз президент приезжал сюда с инспекцией в декабре 2018 года.

© Sputnik / Томас Тхайцук Президент Абхазии Рауль Хаджимба во время визита в Ткуарчал

Глава государства поинтересовался ходом работ, глава Управления капитального строительства Игорь Миквабия проинформировал, что объект будет сдан до конца текущего года.

"Центральная районная больница Ткуарчала состоит из трех корпусов, это отделения акушерства и гинекологии, терапии, а также поликлиника. Во всех трех корпусах, изначальные объемы работ начинались с отливок, заливок, усиления, монолитных плит и так далее", - рассказал подрядчик, директор предприятия "Ткуарчалстрой" Леонтий Аршба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Капитальный ремонт больницы в городе Ткуарчал

На сегодня отделочные работы в стадии завершения, отметил он.

"Также были проведены работы по установке датчиков сигнализирования, пожарной охраны, новой проводки, электричества", - уточнил Аршба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Отделочные работы

Кроме того, продолжил он, в хирургическом корпусе будет установлен лифт. Общая стоимость всех работ составила 258 миллионов рублей (по российской Инвестпрограмме). На данный момент профинансировано более 200 миллионов рублей.

Главный врач ткуарчалского ЦРБ Лали Гургулия рассказала, в каких условиях идет прием пациентов сейчас.

"Во время реконструкции мы были переведены в инфекционное отделение, где функционирует приемный покой, терапевтическое отделение, поликлиника расположена в детском отделении. Также функционирует акушерско-гинекологическое отделение", - заметила она.

Полноценное функционирование ЦРБ в Ткуарчале крайне необходимо, так как помимо города сюда приезжают пациенты из одиннадцати сел района, отметила Гургулия.

Рынок и школа

В списке объектов, которые посетил президент, был и ткуарчалский рынок. Строительство рынка продолжается с 2018 года, сейчас там стоит крытая металлическая конструкция.

Глава администрации Ткуарчалского района Аида Чачхалия рассказала, что строительство рынка стало возможно благодаря президенту. На это из Республиканского бюджета было выделено более девяти миллионов рублей, работы ведет Госкомпания "Апсныргылара".

"Ремонт немного затянулся, так как нам изначально не понравился проект, пришлось менять его, на это ушло некоторое время", - отметила она.

Строительные работы на рынке в Ткуарчале © Sputnik / Томас Тхайцук

Строительные работы на рынке в Ткуарчале © Sputnik / Томас Тхайцук

Строительные работы на рынке в Ткуарчале © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук Строительные работы на рынке в Ткуарчале

Вокруг строящейся конструкции рынка стоят магазины, которые также относятся к рынку, они будут ремонтироваться вторым этапом, проинформировала Чачхалия.

До начала строительства крытой конструкции на рыночной площади было около 80 торговых мест, после окончания строительства будет 140 мест, подчеркнула она. По словам строителей, первый этап работ планируется завершить в течение полутора месяцев.

© Sputnik / Томас Тхайцук Общий вид рынка до начала строительства

"Есть один такой вопрос, что касается окружающих строений, я думаю, что в таком виде эти строения оставлять уже нельзя. Весь объем работ, который мы с вами сейчас делаем, будет смотреться на этом фоне просто никудышно. Поэтому надо думать о том, чтобы приводить фасадные части и крыши в порядок", - обратился Хаджимба к строителям.

Также президент посетил Ткуарчалскую среднюю школу №5, которую когда-то окончил. Глава государства прошелся по классам и пообщался со строителями, которые отметили, что к 20 августа ремонт будет завершен.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ткуарчалская средняя школа №5

Затраты на ремонт образовательного учреждения взял на себя меценат из Карачаево-Черкессии, проинформировал директор школы Дмитрий Шоуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ремонт школы в Ткуарчале

Дорога между Ткуарчалом и Агубедией

После того, как глава государства побывал на строящихся объектах в Ткуарчале, он направился на строящуюся дорогу между городом и селом Агубедия. Строительство дороги началось в 2017 году по линии Инвестпрограммы, ее протяженность более 11 километров.

Руководитель "Абхазавтодора" Борис Ачба рассказал, сметная стоимость работ – 158 миллионов рублей, из этой суммы уже освоено 47 миллионов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Прокладка дороги между Ткуарчалом и Агубедией

"Кроме дороги, здесь очень много оползневых участков, построили подпорные стены. Из 11 километров дороги асфальт проложен на шести километрах, до конца сегодняшнего дня уже будет семь. Мы планируем к 7-8 августа завершить прокладку покрытия и до 10 августа мы сдадим этот объект", - проинформировал он.

Строительство на объекте затянулось, так как пришлось заново строить четыре моста, подчеркнул Борис Ачба. Строительство мостов не было предусмотрено Инвестпрогарммой, поэтому руководство республики изыскало средства, сказал он.

"Данная дорога очень значимая, она соединяет 9 сел", - подытожил Ачба.

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