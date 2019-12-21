Ярмарка бизнеса и хобби: предприниматели представили свою продукцию в Сухуме

О том, какую продукцию местные производители представили на ярмарке, откуда у кукол "свидетельство о рождении" и какие заболевания лечит излюбленный жителями и гостями Абхазии аджинджух, читайте в материале корреспондента Sputnik Абхазия.

Бадри Есиава, Sputnik

В четвертый раз в Сухуме открылась ярмарка сельхозпроизводителей, но в этом году она проходит в более широком формате. На прилавках представлены не только домашняя пищевая продукция, но также и изделия ручной работы местных мастеров.

Ольга Кварчия приехала из Очамчыры. Около трех лет назад она стала брать уроки по созданию текстильных, игровых кукол и с тех пор не представляет жизни без своих молчаливых, но ярких "воспитанников". У каждой из этих кукол даже есть собственное "свидетельство о рождении", которое клиент может заполнить при покупке, указав рост, вес, место и дату "рождения" куклы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Новогодние игрушки

На то чтобы создать, одеть и обуть куклу уходит около двух недель. Такая трудоемкая и щепетильная работа объясняет немаленькую цену на товар. Рукодельница показывает "новенькую", рыжеволосую куклу.

"Волосы сделаны из шерсти козы, окрашены крем-краской хна, вышивка из аппликаций. В общем, она вся из натуральных материалов. Ее можно полностью раздеть и одеть обратно. Детям очень интересно", - поделилась Кварчия.

Куклы Ольги не сразу получались удачными. Она хорошо помнит свою первую работу, которая, по ее словам, получилась немного кривой и смешной. Как говорится, первый блин комом. Несмотря на несуразный облик куклы, это не помешало найти ей хозяина. Свою продукцию Кварчия в основном реализует в интернете, благодаря этому некоторые куклы из Абхазии переехали на постоянное место жительства в Германию, Армению, Голландию и Россию.

© Sputnik / Томас Тхайцук Куклы на ярмарке в Сухуме

У Татьяны Барциц из села Белая речка Гудаутского района "дебют". Она впервые приняла участие в ярмарке и привезла в столицу мышей и крыс. Не настоящих, конечно, а сделанных из бумажной лазы.

"Так как впереди нас ждет год крысы, я связала разных мышат и крыс. Их можно использовать по-разному – они могут быть копилками, конфетницами, вазами для сухих цветов. Готовое изделие крашу аквалаком с добавлением коллера", - рассказала участница ярмарки.

© Sputnik / Томас Тхайцук Продавец на новогодней ярмарке

Татьяна добавила, что училась этому ремеслу в интернете. Так, постепенно хобби превратилось в бизнес. Помимо "хвостатых" изделий Барциц также делает из бумажной лозы мельницы, в которых можно удобно поместить одну бутылку горячительного напитка.

Для души и тела

Ярмарка в Сухуме не обошла стороной гурманов и любителей домашней еды. Ароматы заполнили все пространство довольно большого помещения и не смогли оставить равнодушными даже самых сдержанных посетителей. Лолиты Чакорая из Дурипша работает санитаркой в гудаутской больнице, но главный источник ее дохода – это выпечка. Сковорода с ачмой от Лолиты опустела наполовину за пару часов, а медовый торт и вовсе пошел "на ура".

"Вся моя продукция домашняя, делаю сама. Здесь ачма, медовый торт, пироги. Выпечку у меня заказывают, есть свои клиенты, которые покупают ее у меня для различных торжеств. На ярмарку я также привезла компоты. Обычно я их не продаю. Делаю для семьи", - поделилась Чакорая.

© Sputnik / Томас Тхайцук Аджинжух на новогодней ярмарке

По опросам одного из популярных сервисов бронирования жилья для отдыха, абхазский аджинджух поделил первое место среди самых популярных национальных сладостей с крымской нугой. Индира Герхелия из Сухума не была удивлена этой новости и объяснила успех местной продукции тем, что делается она из натурального виноградного сока и обладает полезными свойствами.

"Во-первых, виноградный сок и орехи очень полезны для сердца, сосудов головного мозга. Бизнес у меня небольшой, но есть постоянные клиенты. Они приезжают ко мне домой и покупают мою продукцию. Все довольны", - сказала Герхелия.

С учетом того, что все необходимые ингредиенты произрастают на собственном участке, производство аджинджуха в Абхазии выгодно, уверена она. При этом Индира подчеркнула, что дело это скрупулезное и не у каждого на него хватит нервов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Новогодняя ярмарка в Сухуме

Кристина Барциц из Гудауты представила на ярмарке семейную продукцию. Собственный бренд назвали в честь отца Людвига. Наряду с аджикой, медом, вареньем из фейхоа, киви и лимоном, чачей, семья Барциц "колдует" над кофе сорта арабика.

"Кофе у нас трех видов – с добавлением фенхеля, лавра и цитрусовых плодов. В основном мы реализуем свою продукцию через соцсети и на ярмарках. В летний период ее покупают туристы", - отметила Кристина.

Ярмарка организована совместной программой Европейского союза и ПРООН по развитию сельских территорий, рассказала консультант по коммуникациям программы развития ООН Лана Сангулия.

"Мы уже в четвертый раз проводим эту ярмарку. Раньше она была сельскохозяйственной, но в этом году к нам присоединился магазин-студия "Хобби и Ты", что позволило провести масштабную новогоднюю ярмарку. То есть, каждый местный производитель и те, кто увлекается рукоделием, могут прийти сюда и представить свой товар", - уточнила Сангулия.

По ее словам, всего в ярмарке приняли участие около семидесяти производителей и предпринимателей. Ярмарка проходит по адресу: город Сухум, улица Ардзинба, 74. Завершится она в воскресенье 22 декабря.