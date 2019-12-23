Круиз в Абхазию: продажа билетов на "Князь Владимир" начнется 24 декабря

СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Продажа билетов на круизный лайнер "Князь Владимир", который будет заходить в Сухумский порт, начнется 24 декабря, сказал в интервью радио Sputnik генеральный директор компании-оператора "Черноморские круизы" Виктор Глуховщенко.

"Расписание лайнера на 2020 год уже утверждено, в августе, когда мы его утверждали, было запланировано шесть рейсов, с учетом захода в порт Сухума. Лайнер будет выходить из Сочи и приходить в Сухум, затем оттуда в Новороссийск, затем в Севастополь, из Севастополя снова возвращаться в Сочи", - подчеркнул он.

3 мая 2020 года лайнер отправится из Сочи по направлению в столицу Абхазии, проинформировал Глуховщенко. Также в течение следующего года "Князь Владимир" будет выполнять рейсы в Сухум 31 мая, 28 июня, 26 июля, 23 августа и 20 сентября.

"Вопрос, связанный с заходом круизного лайнера, стоит с 2017 года. Как только было открыто движение между портами Краснодарского края, туристы постоянно высказывали желание дополнить маршрут еще какими-то портами, и в большинстве своем просили Сухум", - сказал Виктор Глуховщенко.

Минимальная цена на круиз – 27 тысяч рублей, подчеркнул генеральный директор компании-оператора "Черноморские круизы".

"Эта сумма выше примерно на три тысячи, чем круиз Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь-Сочи, потому что придется идти чуть дальше – порядка 150 миль. Тут заложены расходы на топливо", - подчеркнул он.

Включение Абхазии в круизное сообщение выгодно для "Черноморских круизов", отметил Виктор Глуховщенко.

"Это выгодно, потому что это новый продукт, которого ждут. Запросы, которые есть на данный момент, показывают, что уже 300 человек забронировали, также много людей ждут начала продаж билетов", - заметил он.

Круизный лайнер "Князь Владимир" будет стоять во всех портах в течение одного дня, кроме Севастополя.

"В Сухуме лайнер будет швартоваться в 10 часов утра и в 20:00 выходить по направлению Новороссийска", - сказал Глуховщенко.

В июне 2019 года Межведомственная делегация из Абхазии отправилась в поездку из Сочи в Севастополь на круизном лайнере "Князь Владимир". По итогам рабочей поездки сообщалось, что лайнер может расширить маршрутную сеть до абхазского порта в Сухуме уже в 2019 году.

Окончательное решение было принято по итогам абхазо-российской встречи между черноморскими портами двух стран, которая состоялась в Кабмине Абхазии 16 августа.

Тестовый рейс из сочинского морпорта в Абхазию состоялся 2 декабря, задача тестового рейса - отработка всей процедуры навигации, швартовка к причалу и прохождение всех пограничных процедур.

Всего в следующем году намечено шесть рейсов в Сухум. Средняя загрузка круизного лайнера "Князь Владимир" около 600-700 пассажиров.

В интервью Sputnik Абхазия заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта России Захарий Джиоев отметил, что если количество желающих путешествовать в Абхазию увеличится, то будет рассматриваться вопрос об увеличении количества рейсов.

В Сухумскую бухту круизные лайнеры заходили в последний раз 26 лет назад. В послевоенное время и по сей день в морпорт заходили только грузовые суда.

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