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Встретить гостя: как Сухум готовился принять "Князя Владимира"

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В конце сентября Сухумский порт начал готовиться к заходу особенного гостя - круизного лайнера "Князь Владимир". Первый заход пройдет в тестовом режиме, техническом – без пассажиров на борту.

Круизный лайнер "Князь Владимир" отправился в Сухум вечером в воскресенье, 1 декабря. В столице Абхазии его ожидают к 7:00 в понедельник.

Круизный лайнер Князь Владимир
© Foto / Пресс-служба ООО "Черноморские круизы"
Тестовый рейс: круизный лайнер "Князь Владимир" отправился в Абхазию

Сухумский порт войдет в маршрут круизного лайнера "Князь Владимир" весной 2020 года.

Для того, чтобы столичный порт мог принимать лайнер, Госкомпания "Абхазское морское пароходство" проводила дноуглубительные работы, из моря выгребали ил и грунт. К этой работе привлекались и водолазы.

До начала регулярных круизных рейсов в 2020 году в здании морского вокзала планируют поставить погранично-таможенный пункт, территорию вокруг морпорта оснастить камерами наружного наблюдения, а также установить мобильный пункт досмотра, где будет осуществляться досмотр с помощью металлодетектора.

В Сухумскую бухту круизные лайнеры заходили в последний раз 26 лет назад. В послевоенное время и по сей день в морпорт заходят только грузовые суда.

Сухумский порт и вокзал были построены в 70-е годы прошлого века.

В советское время Сухумский морской порт принимал большие круизные суда, прибывавшие из разных стран черноморского региона, а ежегодный грузооборот достигал нескольких сотен тысяч тонн.

Лайнер "Князь Владимир", который ожидают в Сухумском порту, раньше назывался "Eagle". Он был построен в 1971 году во Франции как автомобильный паром и обслуживал маршрут Саутгемптон - Лиссабон – Танжер.

Первый круиз "Князя Владимира" состоялся 11 июня 2017 года. Действующий маршрут кольцевой – Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь-Сочи. Общая протяженность около 1300 километров в одном направлении.

В 2020 году в маршрут судна включат порт Сухума. Лайнер будет заходить в воды Абхазии с мая по сентябрь.

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