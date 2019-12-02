Визит "Князя": российский круизный лайнер в Абхазии

Российский круизный лайнер "Князь Владимир" прибыл в Сухумский морской порт с тестовым рейсом в понедельник 2 декабря, примерно в 9:40 утра.

Жители города с раннего утра "дежурили" у причала, чтобы стать свидетелями исторического события, ведь последний лайнер входил в сухумскую бухту 26 лет назад.

Сухумчане делились воспоминаниями о советском прошлом города, когда лайнеры были частыми "гостями" в столице и привозили не только туристов со всего мира, но и долгожданные импортные товары. А те, кто не застал "старые-добрые" времена, ждали "Князя" с еще большим любопытством и признавались, что мечтают однажды прокатиться на нем.

Поприветствовать "Князя" пришел и президент Абхазии Рауль Хаджимба, который встретился с руководством "Черноморских круизов" и "Росморречфлота". Встреча прошла под аккомпанемент национальной музыки. Гостям предложили поднять винный рог в честь успешного захода лайнера и угоститься ачашвом. Также главу государства пригласили пройти на палубу.

Круизный лайнер "Князь Владимир" может вместить на борт более 500 пассажиров и 200 членов экипажа. В лайнере более 300 кают, девять пассажирских палуб, четыре бассейна, кинотеатр, две концертные площадки, салон красоты, спа-салон и магазин.

Планируется, что за год лайнер совершит шесть рейсов в Абхазию. Маршрут "Князя Владимира" – Сочи-Сухум-Новороссийск-Ялта-Севастополь-Сочи.

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