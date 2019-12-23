Народ против: Астамур Кецба отказался от руководства Гагрским районом

СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Астамур Кецба отказался от должности и. о. главы администрации Гагрского района, об этом он сам сообщил в интервью радио Sputnik Абхазия.

"Президент в соответствии со своим указом должен был меня представить на должность исполняющего обязанности главы администрации Гагрского района. Принимая решение о назначении, он, скорее всего, исходил из того, что я имею опыт работы в Гагрском районе, я руководил районом с 2006 по 2011 годы", - подчеркнул Астамур Кецба.

Однако люди оказались против назначения Кецба. У здания администрации Гагрского района собралась общественность, в основном население района, рассказал Кецба.

"Там же оказалась группа лиц, представляющая молодежь не только Гагрского района, но и Гудаутского района, они были против моего назначения. С ними проводилась определенная беседа, но они настаивали на своем. При таком варианте я зашел к президенту, который был в кабинете первого заместителя главы администрации и обратился с настоятельной просьбой не представлять мою кандидатуру", - отметил Кецба.

Реакцию общественности он объяснил тем, что у группы граждан есть иное видение развитие района.

"Пока непонятно, что будет дальше, глава администрации работает для жителей всего района, а не отдельной группы людей. Я буду настаивать на том, чтобы президент принял мою отставку, у меня твердое решение по этому поводу", - сказал он.

Сегодня Гагрский район находится в упадке, отметил Астамур Кецба.

"Город потерял свой облик, наверное, президент исходил из таких соображений, когда принимал решение назначить меня туда. Это (собравшиеся у администрации - ред.) была группа молодых ребят, но была и вторая группа, пошли словесные перепалки, я не хочу, чтобы из-за меня было какое-то расслоение в обществе, мне это не надо", - сказал Кецба.

© Foto / соцсети Ситуация в здании администрации Гагрского района

Астамур Кецба сообщил, что, когда принимал решение согласиться с назначением, исходил из того, что многие годы работал в Гагрском районе.

"Я с 1985 года там работал, это и в органах прокуратуры, органах суда, был главой администрации, был депутатом трех созывов. Но, имея какие-то противоречия в обществе, я на это не решился", - подчеркнул он.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба 23 декабря подписал указ о назначении Кецба исполняющим обязанности главы администрации Гагрского района. Кроме того, Рауль Хаджимба подписал указ об освобождении Геннадия Сичинава от должности главы администрации Гагрского района.

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