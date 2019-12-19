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Хаджимба назначил Алхаса Шамба и.о. главы Пицунды

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба 19 декабря подписал указ об исполняющем обязанности главы города Пицунда.

СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ о назначении Алхаса Шамба исполняющим обязанности главы города Пицунда, сообщает пресс-служба главы государства.

"В соответствии со статьей 24 Закона Республики Абхазия "Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия" назначить исполняющим обязанности главы администрации города Пицунда Шамба Алхаса Валиковича", - говорится в указе.

Геннадий Цвижба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Хаджимба назначил Геннадия Цвижба и.о. главы Очамчырского района
Кроме того, Рауль Хаджимба подписал указ об освобождении Нодари Ванаба от должности и.о. главы администрации города Пицунда.

Назначенный на должность и.о. главы Пицунды Алхас Шамба родился 11 мая 1970 года в городе Сухум. Ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, награжден медалью "За отвагу".  Новый глава гродской администрации окончил Абхазский государственный университет по специальности инженер-технолог. Работал в должности заведующего пансионатом "Маяк" РУП ОПК "Пицунда". Кроме того, был избран депутатом Пицундского городского собрания в 2001-2004 годах, а также депутат Гагрского собрания 2004-2007 годах, 2016-2019 годах.

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Теги:
Пицунда, Рауль Хаджимба


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