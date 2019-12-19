Хаджимба назначил Алхаса Шамба и.о. главы Пицунды

СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ о назначении Алхаса Шамба исполняющим обязанности главы города Пицунда, сообщает пресс-служба главы государства.

"В соответствии со статьей 24 Закона Республики Абхазия "Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия" назначить исполняющим обязанности главы администрации города Пицунда Шамба Алхаса Валиковича", - говорится в указе.

Кроме того, Рауль Хаджимба подписал указ об освобождении Нодари Ванаба от должности и.о. главы администрации города Пицунда.

Назначенный на должность и.о. главы Пицунды Алхас Шамба родился 11 мая 1970 года в городе Сухум. Ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, награжден медалью "За отвагу". Новый глава гродской администрации окончил Абхазский государственный университет по специальности инженер-технолог. Работал в должности заведующего пансионатом "Маяк" РУП ОПК "Пицунда". Кроме того, был избран депутатом Пицундского городского собрания в 2001-2004 годах, а также депутат Гагрского собрания 2004-2007 годах, 2016-2019 годах.

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