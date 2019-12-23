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Администрация Гагры.

Хаджимба назначил нового временного и.о. главы администрации Гагрского района

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20191223/1029083419/Khadzhimba-naznachil-novogo-io-glavy-administratsii-Gagrskogo-rayona.html

Астамур Кецба отказался от должности и. о. главы администрации Гагрского района, так как с этим назначением были не согласны некоторые жители.

СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ о временно исполняющем обязанности главы администрации Гагрского района.

"Возложить на первого заместителя главы администрации Гагрского района Джения Владимира Шуляевича временное исполнение обязанностей главы администрации Гагрского района",  - говорится в документе.

Ранее в понедельник 23 декабря Хаджимба подписал указ о назначении исполняющим обязанности главы Гагрского района Астамура Кецба.

Однако после этого у здания администрации города начали собираться люди, недовольные таким решением. Кецба принял решение отказаться от предложенной ему должности.

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Теги:
Гагрский район


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