Хаджимба назначил нового временного и.о. главы администрации Гагрского района

СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ о временно исполняющем обязанности главы администрации Гагрского района.
"Возложить на первого заместителя главы администрации Гагрского района Джения Владимира Шуляевича временное исполнение обязанностей главы администрации Гагрского района", - говорится в документе.
Ранее в понедельник 23 декабря Хаджимба подписал указ о назначении исполняющим обязанности главы Гагрского района Астамура Кецба.
Однако после этого у здания администрации города начали собираться люди, недовольные таким решением. Кецба принял решение отказаться от предложенной ему должности.
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