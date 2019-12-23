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Хаджимба назначил Астамура Кецба и.о. главы Гагрского района

© Foto / Кабинет министров РА
В Абхазии
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба 23 декабря подписал указ об исполняющем обязанности главы администрации Гагрского района.

СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ о назначении Астамура Кецба исполняющим обязанности главы администрации Гагрского района, сообщает пресс-служба главы государства.

"В соответствии со статьей 24 Закона Республики Абхазия "Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия" назначить исполняющим обязанности главы администрации Гагрского района Кецба Астамур Шамилевича", - говорится в указе.

Кроме того, Рауль Хаджимба подписал указ об освобождении Геннадия Сичинава от должности главы администрации Гагрского района.

Назначенный на должность и.о. главы администрации Гагрского района Астамур Кецба ранее занимал должность вице-премьера правительства. Кроме того, он работал советником президента Абхазии. Астамур Кецба уже возглавлял Гагрский район с мая 2006 года по сентябрь 2011 года.

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Теги:
Гагрский район, Абхазия, Астамур Кецба, Рауль Хаджимба


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