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Потушена большая часть: МЧС рассказало о пожаре в селе Акапа

© Sputnik / Владимир Астапкович
В Абхазии
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Темы:
Лесные пожары в Абхазии - 2019 (40)
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Впервые очаги пожара в окрестностях села Акапа Сухумского района были обнаружены в субботу 21 декабря.

СУХУМ, 24 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. В окрестностях села Акапа потушено 70% очагов пожара, сообщил Sputnik начальник пожарно-спасательного отряда по охране Сухума и Сухумского района Тимур Квициния.

"Вчера бригада спасателей работала весь день, но есть места, куда очень сложно добраться. Очаги пожара находятся на вершинах и из-за ветра спускаются вниз, нам приходится их экстренно тушить. Сегодня с восьми утра к месту отправилась бригада из 15 спасателей, в тушении пожара помогают и местные жители", - рассказал он.

В Абхазии на данный момент существует три очага пожаров в горах, возгорания обнаружены в Сухумском районе, горах Гагры и в Очамчырском районе.

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Темы:
Лесные пожары в Абхазии - 2019 (40)
Теги:
Сухумский район, МЧС Абхазии, лесные пожары


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