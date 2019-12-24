Оборвали телефоны: проданы первые путевки на "Князя Владимира" с заходом в Сухум

Продажа билетов на круизный лайнер "Князь Владимир", который будет заходить в Сухумский порт, началась во вторник 24 декабря.

СУХУМ, 24 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Триста восемьдесят путевок на круизный лайнер "Князь Влаимир" с заходом в порт Сухума продано к 15:00 вторника 24 декабря, рассказали Sputnik в пресс-службе "Черноморских круизов".

"Едва не оборвали телефоны нашего отела продаж. Звонков очень много. Клиентов интересуют цены, даты, круизы, места. Много вопросов приходит в социальные сети, где зарегистрированы наши аккаунты. Вся информация, которой мы обладаем, также размещена на нашем официальном сайте", - отметили в пресс-службе.

В "Черноморских круизах" уточнили, что лайнер "Князь Владимир" из порта Сочи совершит свой первый заход в рамках круизного маршрута 4 мая. Спрос на маршрут, с включенным в него столичным портом Абхазии, высок.

"Как ранее сообщал Sputnik наш гендиректор Виктор Глуховщенко, очень много было заявок еще до старта продаж. Люди звонили и предварительно оставляли заявки, которые сейчас обрабатываются отделом продаж. Работа кипит", - сообщили в "Черноморских круизах".

В июне 2019 года межведомственная делегация из Абхазии отправилась в поездку из Сочи в Севастополь на круизном лайнере "Князь Владимир". По итогам рабочей поездки сообщалось, что лайнер может расширить маршрутную сеть до абхазского порта в Сухуме уже в 2019 году.

Окончательное решение было принято по итогам абхазо-российской встречи между черноморскими портами двух стран, которая состоялась в Кабмине Абхазии 16 августа.

Тестовый рейс из сочинского морпорта в Абхазию состоялся 2 декабря, задача тестового рейса - отработка всей процедуры навигации, швартовка к причалу и прохождение всех пограничных процедур.

Всего в следующем году намечено шесть рейсов в Сухум. Средняя загрузка круизного лайнера "Князь Владимир" около 600-700 пассажиров.

В интервью Sputnik Абхазия заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта России Захарий Джиоев отметил, что если количество желающих путешествовать в Абхазию увеличится, то будет рассматриваться вопрос об увеличении количества рейсов.

В Сухумскую бухту круизные лайнеры заходили в последний раз 26 лет назад. В послевоенное время и по сей день в морпорт заходили только грузовые суда.

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