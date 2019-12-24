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Глуховщенко о продаже билетов на лайнер "Князь Владимир" до Абхазии: многие ждут

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Генеральный директор ООО "Черноморские круизы" Виктор Глуховщенко в интервью Sputnik Абхазия поделился своим мнением о том, насколько востребованным будет маршрут теплохода "Князь Владимир", проходящий через Абхазию.

Продажи морских круизов на лайнере "Князь Владимир" в Абхазию начнутся 24 декабря.

Генеральный директор компании-оператора "Черноморские круизы" Виктор Глуховщенко в эфире радио Sputnik сообщил о том, что обсуждение вопроса о заходе лайнера в Абхазию идет с 2017 года.

"Как только была открыта навигация между курортами Краснодарского края и Крыма, туристы постоянно высказывали свои пожелания о том, чтобы дополнить маршрут портами. И в большинстве своем все просили Сухум. Сейчас мы подошли к логичному итогу, чтобы уже продавать билеты на эти рейсы", - рассказал Глуховщенко.

Он уверен, что компании "Черноморские круизы" это принесет выгоду.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Круиз в Абхазию: продажа билетов на "Князь Владимир" начнется 24 декабря

"Это новый продукт, который все ждут. Запросы, которые идут на данный момент, показывают, что 300 человек уже негласно забронировали билеты. Также многие просто ждут, когда откроются продажи. Поэтому мы начинаем продажи со спокойной душой минимум за пять месяцев, потому что все понимают, что за один день все путевки не реализовать. Заявок много. Думаю, что это будет востребовано. Спрос рождает предложение, поэтому сейчас мы установили минимальную цену. Но как только мы поймем, что спрос большой, то мы, конечно, будем увеличивать цену и на этом зарабатывать. Во время тестового рейса мы увидели, насколько это важно для Абхазии.. Нас очень тепло встретили. Все настроены подарить такую же радость и нашим туристам от встречи с Абхазией", - отметил гендиректор "Черноморских круизов".   

Глуховщенко напомнил, что еще во времена царской России, с 17 века существовал данный маршрут и действовал круглогодично, а в советское время был расцвет пассажирских круизных перевозок, и маршрут был доступен для всех граждан СССР. На крымско-кавказской линии работало до 15 судов одновременно, а в порту Сухума ежедневно находилось по одному-два круизных лайнера. И это возрождение традиций, которые впоследствии будут приносить прибыль, несмотря на все политические неурядицы, которые сейчас есть, уверен Виктор Глуховщенко.  

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Теги:
круизы, Сухум


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