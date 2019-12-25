Утраты 2019 года

В 2019 году Абхазия простилась со многими выдающимися людьми страны. Sputnik Абхазия предлагает вспомнить тех, кого не стало в уходящем году.

Уходящий год ознаменовался потерями для культуры, науки и спорта. Не стало многих, вошедших в историю Абхазии.

Рушбей Смыр

29 июля на 70-м году ушел из жизни Народный поэт Абхазии, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени Рушбей Смыр.

Рушбей Смыр родился 13 февраля 1950 года. В 1972 году поэт поступил на филологический факультет Сухумского государственного педагогического института, но из-за проблем со зрением ему пришлось оставить учебу на втором курсе.

С 1970 по 1975 годы работал библиотекарем турбазы "Псырцха" в Новом Афоне. Стихи поэта с 1968 года регулярно печатались в изданиях "Алашара", "Аҟәа-Сухум", "Аԥсны ҟаԥшь".

В 1973-м вышел первый сборник стихов поэта "Танец звезд". Многие стихотворения автора положены на музыку и уже несколько десятилетий неизменно исполняются на абхазской эстраде. Главная тема творчества Смыр — судьба родной Абхазии, ее истории и будущего.

Рушбей Смыр стоял у истоков национально-освободительного движения республики. Принимал участие в событиях 1977-1979 и 1989 годов против политики Грузии, направленной на ущемление прав абхазов.

Георгий Гублиа

Писатель, лауреат литературной премии имени Дмитрия Гулиа Георгий Гублиа скончался на 92-м году жизни 6 ноября.

Георгий Гублиа родился 15 мая 1928 года в селе Куланырхуа. После окончания местной школы он поступил в Тбилисский государственный университет на факультет филологии, а в 1954 году стал преподавателем кафедры филологии в Сухумском педагогическом институте.

На творчество Гублиа во многом повлияли сталинские репрессии в Абхазии. Будучи ребенком, он был свидетелем того, как его отца обвинили в предательстве и депортировали как врага государства. События тех времен описаны писателем в одном из его самых известных произведений, романе "Боль земли".

Публиковать свои произведения Гублиа начал в 1950 году. Кандидат филологических наук, доцент Абхазского государственного университета Георгий Гублиа работал главным редактором литературного журнала "Алашара" и директором книжного издательства "Алашара".

Георгий Гублиа — автор полюбившихся читателям произведений, таких как романы "Предназначенная судьбой", "Последний выстрел" и стихотворения "Жди меня", ставшего одним из самых популярных произведений в национальной литературе.

В 2013 году Георгий Гублиа был награжден орденом "Ахьдз-апша" III степени за вклад в развитие художественной литературы и воспитание подрастающего поколения.

Арвелод Куправа

Доктор исторических наук, профессор Абхазского государственного университета, лауреат Государственной премии по науке имени Дзидзария Арвелод Куправа скончался на 95-м году жизни.

Арвелод Куправа родился 14 октября 1924 года.

Окончил Ставропольский государственный педагогический институт в 1948 году. Работал директором Ачигварской русской восьмилетней школы, был завотделом пропаганды и агитации Ткуарчалского горкома партии, работал научным сотрудником Абхазгосмузея в 1951–1956 годы.

С 2004 года был главным научным сотрудником АбИГИ имени Дмитрия Гулиа.

Арвелод Куправа - соавтор монографии "Очерки истории Абхазской АССР", первого вузовского учебного пособия "История Абхазии" (1986), "История Абхазской АССР (1917–1937)". Ему принадлежат историографические очерки по истории Абхазии.

Награжден медалями "За оборону Кавказа", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.", лауреат Государственной премии по науке имени Георгия Дзидзария, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени.

Константин Ченгелия

Абхазский композитор Константин Ченгелия ушел из жизни в возрасте 88 лет 22 мая. Константин Ченгелия родился 27 марта 1931 года в селе Калдахуара Гудаутского района.

В годы Отечественной войны народа Абхазии организованный Константином Ченгелия ансамбль "Аиааира" дал 102 концерта на линии фронта и в госпиталях. В дни войны им было написано около 60 песен. Символом Победы стала песня Константина Ченгелия на слова Лели Тванба "Аиааира".

Юрий Пкин

Поэт, общественный деятель, член Ассоциации писателей Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Юрий Пкин ушел из жизни 18 марта.

Юрий Пкин родился в 1946 году в селе Блабырхуа Гудаутского района. Окончил среднюю школу в 1966 году и поступил на филологический факультет Сухумского государственного педагогического института имени Максима Горького.

Учебу в институте он завершил после службы в армии в 1973 году. Работал старшим воспитателем Мюссерской школы-интерната, директором средней школы в селе Блабырхуа, председателем Мюссерского поселкового совета, главой администрации поселка.

Юрий Пкин был поэтом лириком, издал несколько сборников произведений, добавил он. С момента создания Ассоциации писателей Абхазии в 2003 году, Юрий Пкин стал одним из ее членов.

Пкин награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени. Стихи поэта включены в "Антологию абхазской поэзии XX века".

Джума Ахуба

13 января на 82-м году жизни умер абхазский писатель, общественный деятель, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени Джума Виссарионович Ахуба.

Джума Ахуба окончил филологический факультет Сухумского государственного педагогического института и Литературный институт имени Горького. Автор 20 книг прозы, в том числе романа "Пристань" и рассказа "Туган", переведенных на русский, английский, испанский, японский, латышский, грузинский и другие языки. Лауреат Государственной премии Абхазии имени Дмитрия Гулиа.

В 1967, 1978, 1989 годах играл заметную роль в абхазском национально-освободительном движении, в 1992—1993 годах несколько месяцев находился в грузинском плену. Главный редактор абхазского журнала "Аҟазара" ("Искусство").

Валерий Барциц

Вице-президент Олимпийского комитета Абхазии Валерий Барциц ушел из жизни 6 апреля. Валерий Барциц родился 24 августа 1941 года в Гудауте.

В 1967 году становится председателем Гудаутского районного комитета по физической культуре и спорту.

Барциц – судья международной категории по конному спорту, входил в состав судейской коллегии на XXII Олимпийских играх в Москве.

В 1985 году указом президиума Верховного совета Абхазской АССР присвоено почетное звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта" Абхазии. С 1996 по 2003 года – председатель Госкомитета по спорту Республики Абхазия. Указом президента Абхазии в 2004 году Валерий Барциц был награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени за активную работу по развитию физической культуры и спорта в послевоенное время.

Валерий Барциц – первый президент Олимпийского комитета Абхазии.

Виталий Авидзба

Мастер спорта СССР по самбо и дзюдо, заслуженный тренер Абхазии Виталий Авидзба скончался 26 октября.

Виталий Авидзба родился 12 августа 1953 года в Сухуме. Заслуженный тренер Абхазии был чемпионом Абхазской АССР по самбо и дзюдо, работал тренером в Республиканской детско-юношеской спортивной школе. Среди его воспитанников мастера спорта, чемпионы мира, Европы и СССР по самбо и дзюдо.

Станислав Сущенко

Заслуженный тренер Республики Абхазия по баскетболу Станислав Сущенко скончался 22 марта на 82-м году жизни. Станислав Сущенко был одним из первых, кто начал развивать баскетбол в Абхазии.

Станислав Сущенко начинал карьеру в спорте перспективным баскетболистом. Он выступал в сборной Абхазии еще во времен Советского Союза. В составе сборной республики Сущенко становился призером чемпионата Грузии.

Станислав Сущенко родился 3 октября 1937 года в городе Ткуарчал. В 1956 году поступил в Сухумский педагогический институт имени Горького на физико-математический факультет. С 1956 года начал выступать за сборную команду института и сборную команду Абхазской ССР.

Был неоднократным чемпионом Абхазии. После окончания института в 1961 году стал тренером. В 1965 году был включен в сборную команду общества "Спартак" Грузинской ССР. С 1978 года был тренером сборной команды Абхазской ССР, а после Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов работал старшим тренером по баскетболу и тренером команды ветеранов баскетбола. В 1997 году Станиславу Сущенко было присвоено звание "Заслуженный тренер Республики Абхазия по баскетболу".

Роман Аргун

Генеральный директор Государственного полиграфического предприятия "Дом печати" Роман Аргун скончался на 72-м году жизни 7 января.

Роману Аргун суждено было стать одним из первых полиграфистов Абхазии. Образование он получил в Украинском полиграфическом институте. После учебы Роман Аргун вернулся в республику в 1972 году и стал работать инженером-технологом Сухумской типографии.

Вскоре он становится главным инженером предприятия, а в 1983 году генеральным директором Полиграфического производственного объединения Абхазской АССР. С тех самых пор он и руководил главным полиграфическим предприятием Абхазии (после Отечественной войны народа Абхазии Полиграфическое производственное объединение было переименовано в "Дом печати" – ред.).