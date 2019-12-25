Купи ее, если сможешь: откуда в Сухуме живые ели и пихты

До Нового года осталось меньше недели. Откуда на рынке Сухума живые ели и пихты, и какие новогодние деревья чаще выбирают покупатели - в материале Sputnik Абхазия.

В Новом районе, на рынке и вокруг него уже сейчас буквально из ниоткуда "выросли" хвойные леса. Настоящие и силиконовые. Жители Абхазии могут выбрать свой главный символ Нового года из сотен деревьев.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Мода на силикон

В Сухуме открылись елочные "базары". Продавцы отмечают, что жители Абхазии стали чаще покупать искусственные новогодние деревья.

У входа на центральный рынок продавец перед своим магазином прямо на тротуаре устанавливает искусственные елки. Выбор большой – на любой вкус и карман. Цены варьируются от 1000 до 21 000 рублей. Все зависит от высоты и качества.

Елки из ПВХ дешевле, дороже обойдутся силиконовые. Минуя искусственный лес, поднимаемся по лестнице на второй этаж рынка. Здесь торговлю ведут прямо на террасе. Елки тут стоят намного дешевле, чем внизу. Продавцы демпингуют цены. Искусственные деревья, которые у входа на рынок продают за полторы тысячи рублей, здесь можно купить за тысячу.

"Силиконовую елку метр восемьдесят (высота елки – прим.) отдам за семь тысяч, – из неоткуда появляется продавец Дмитрий и сразу начинает торговаться. – Хотя первоначальная цена на нее – десять. Нигде больше за такую цену не найдете".

Искусственные новогодние деревья, как замечает продавец, в этом году самые ходовые. Живых, срубленных в абхазских лесах, не так много. Вот и приходится "адептам" живой елки перестраиваться на силиконовые или ПВХ.

Запретный плод



Позади рынка, на улице Гулиа, у одного из магазинов издалека привлекает внимание двухметровая пихта. Их абхазских лесов, вестимо.

- Четыре тысячи, - называет цену пожилая продавщица.

На вопрос, откуда живая елка, женщина отвечает уклончиво: "Не знаю, с утра привезли, поставили здесь и попросили продать".

В начале декабря правительство Абхазии выпустило указ о запрете вырубки елей в лесах Абхазии, а также запрет на ввоз из России натуральной пихты без корневой системы.

Запрет на вырубку хвойных деревьев связан со стремлением обеспечить "возобновление и сохранение хвойных", рассказал в интервью Sputnik Абхазия главный лесничий Государственного управления лесного хозяйства республики Камо Мелкумов.

Для пресечения нелегальной вырубки елок сотрудники МВД Абхазии начали проводить серию рейдовых выездов по всей территории республики, чтобы выявить и пресечь незаконную самовольную вырубку и продажу хвойных деревьев.

Однако даже хвойные рейды не останавливают браконьеров. На Сухумском рынке редко, но все же попадаются точки, где продают пихту Нордмана, которая произрастает в горах Абхазии.

Цены на местную красавицу в этом году порядком выросли – санкции дают о себе знать. Двухметровая пихта обходится в четыре тысячи рублей. В то время как в прошлом году дерево можно было достать за две тысячи.

Русские елки для абхазских ценителей

Однако при этом любителям натуральных елей можно приобрести новогоднее дерево и на законных основаниях. Запрет на ввоз наложили только на пихту. Но зато другие виды елок уже в больших партиях реализуют на рынке Сухума.

С середины декабря из России в Абхазию импортировали более 10 тонн хвойных деревьев, рассказали Sputnik Абхазия в пресс-службе Сочинской таможни. Уже оформлено пять товарных партий "елей рождественских", в общем количестве 1750 штук.

"Елки привезли из Краснодара. Это ель русская. Полутораметровая стоит тысячу рублей, двухметровая – две тысячи", – рассказывает перекупщик, который предпочитает не называть свое имя.

По его словам, многие подходят, спрашивают, но покупают редко, так как больше предпочитают местную елку. Но перекупщик не отчаивается.

"За два-три дня до Нового года уже все елки скупят", – уверен он.

У любителей живых елок есть еще один вариант – деревья в кадках. Но такая елочка не всем по карману. Минимальная цена на живую пихту – четыре тысячи рублей. Взрослые пышные елки обойдут в восемь-десять тысяч рублей. Но преимущество такой елки в том, что ее можно использовать не один год, если, конечно, правильно ухаживать за деревом.

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