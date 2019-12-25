Католическое Рождество празднуют во всем мире и в Абхазии

Во всем мире 25 декабря католики отмечают Рождество Христово, в Абхазии празднование проходит в храме Святого апостола Симона Кананита в Сухуме.

СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Рождество Христово – один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа. Католическое Рождество отмечают в ночь с 24 на 25 декабря.

Решение о праздновании 25 декабря было принято на Эфесском, Третьем Вселенском, церковном соборе в 431 году.

Рождество, помимо католиков, в ночь на 25 декабря празднуют протестанты: лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников, а также 10 из 15 поместных православных церквей мира, пользующихся Новоюлианским календарем, который совпадает с Григорианским.

Рождеству предшествует период Адвента – время усиленного покаяния. Во время Адвента верующие участвуют в особых предрождественских богослужениях, стараются совершать дела милосердия.

В день Рождества, 25 декабря, служатся три особые литургии – месса ночью, месса на заре и месса днем. Таким образом, Рождество празднуется трижды – как предвечное рождение Слова от Бога Отца (ночью), рождение Бога-Сына от Девы (на заре) и рождение Бога в верующей душе (днем). Вечером в сочельник служится месса навечерия Рождества.

Во многих европейских странах на праздничном столе традиционно присутствует сладкое рождественское полено – бисквитный рулет, богато украшенный сливками, глазурью и шоколадом.

Одним из главных символов Рождества являются зажженные свечи.

Большинство жителей Италии и Ватикана на рождественский обед подают жаркое и рождественский кулич панеттоне, похожий на пасхальный, либо "воздушный" кулич родом из Вероны, называемый пандоро. На Рождество в этих государствах дарят друг другу торрончино – лакомства, похожие на нугу и грильяж.

В Германии существуют традиционные региональные виды рождественской выпечки – нюрнбергские пряники, ахенские фигурные пряники, рождественский кекс из Дрездена, звездочки из корицы.

Католическое Рождество в Абхазии

У католиков в Абхазии предрождественские приготовления также сопровождаются постом "Адвент", что в переводе с латинского означает "пришествие" — время подготовки к Рождеству. Он длится четыре недели, начинается в конце ноября или начале декабря.

Каждое воскресенье, помимо праздников, в храме активно проходят службы.

Настоятель храма отец Ежи сообщал, что у католического храма в Сухуме около 30 прихожан. Всего же, по его подсчетам, по всей Абхазии около 40 католиков. При этом среди прихожан нет абхазов, в основном это русские, поляки, армяне, украинцы и французы.

Как отметил отец Ежи, главным для католиков является торжественный ужин, сочельник. Вся семья собирается на ужин, и по традиции должно быть приготовлено 12 блюд без мяса, все постное.

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