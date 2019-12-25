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На контроле: Хаджимба провел совещание по лесным пожарам

© Sputnik / Сергей Строителев
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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По данным МЧС республики, очаги возгорания остаются в Гулрыпшском, Гудаутском, Гагрском и Очамчырском районах.

СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел совещание, посвященное борьбе с лесными пожарами в республике, рассказала пресс-секретарь президента Наала Авидзба.

Подводя итоги совещания, президент дал ряд поручений:

  • в случае необходимости привлекать к ликвидации пожаров личные составы силовых ведомств;
  • главы районных администраций должны находиться в тесном контакте с МЧС и оперативно реагировать на запросы министерства;
  • премьер-министру поручено в ежедневном режиме докладывать о ситуации.

Борьба с лесными пожарами в Абхазии длится уже несколько суток. В МЧС сообщают, что ситуация остается сложной. Сегодня спасатели обнаружили новые очаги возгорания в селе Отхара Гудаутского района.

© Sputnik / Стрингер
Всем миром: тушить лесной пожар у села Акапа помогают местные жители

Ранее, 21 декабря, загорелся лес в окрестностях села Акапа Сухумского района. Площадь возгорания составила около десяти гектаров. Спасатели МЧС незамедлительно приступили к тушению, но сложный рельеф местности мешал пожарным добраться до некоторых очагов огня.

Всю минувшую ночь сотрудники МЧС Абхазии следили за обстановкой в местах возгорания в Гагрском и Очамчырском районах.

Основная причина пожаров, по словам руководства МЧС, — человеческий фактор.

В начале ноября в стране начались сильные лесные пожары, общая площадь возгорания тогда превышала 11 тысяч гектаров. Потушить пожары, используя собственные силы и средства, не удалось.

Абхазия запросила помощь у России, которая направила в республику вертолет Ми-8 и самолет-амфибию Бе-200. Совместными усилиями спасателей пожары были потушены.

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Теги:
Абхазия, лесные пожары


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