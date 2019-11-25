Лесные пожары в Абхазии: масштабы и тушение

Пожар лесах в предгорьях Абхазии был полностью ликвидирован 21 ноября. Первые очаги пожара были обнаружены на Сухумском перевале в воскресенье 10 ноября.

Площадь возгорания составила 11 тысяч гектаров. Огонь распространился в труднодоступных местах высокогорья, справиться с возгоранием возможно было лишь с помощью специальной авиации.

Абхазская сторона направила запрос в Россию об оказании дополнительной помощи в тушении пожаров в республике. 15 ноября в Абхазию прибыл вертолет МЧС России Ми-8, первый вылет он совершил в субботу 16 ноября.

Ми-8 - самый массовый двухдвигательный вертолет в мире. За один вылет вертолет сбрасывает пять тонн воды. Экипаж вертолета – пять человек. За день он совершает примерно 45 вылетов. Вода забиралась вертолетом из озера Амткял.

В воскресенье 17 ноября самолет "Амфибия" Бе-200 прибыл на помощь в тушении пожара и приступил к работе в Гагрском районе. Вместимость самолета-амфибии Бе-200 составляет 12 тонн воды.

В основном Бе-200 применяется для тушения пожаров, поисково-спасательных операций, охраны водных поверхностей. По ряду летно-технических характеристик он не имеет аналогов в мире.

По словам капитана самолета Бе-200 Александра Маркохая, узкие ущелья, сложный извилистый рельеф гор и сильная задымленность создавали сложности при тушении пожара в Абхазии.

По сообщению главы МЧС Абхазии, днем 19 ноября пожары были наполовину ликвидированы. Вечером во вторник были потушены очаги возгорания в Кодорском ущелье.

Авиагруппу с земли поддерживали два пожарных расчета МЧС Абхазии, в частности пожарные машины с 7,5 тоннами воды каждая. Личный состав спасательного ведомства Абхазии находился в состоянии повышенной готовности.

Совместными усилиями российских и абхазских спасателей 21 ноября пожар был полностью ликвидирован

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