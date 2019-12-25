Никаких конфет: фактов распространения наркотиков в школах Абхазии не выявлено

В совещании в Генпрокуратуре под руководством генпрокурора Адгура Агрба приняли участие представители прокуратуры, МВД, СГБ и Минздрава.

СУХУМ, 25 дек. - Sputnik. В Генеральной прокуратуре Абхазии прошло расширенное совещание по итогам проверок сообщений о распространении "наркотических конфет", сообщается на сайте Генпрокуратуры.

В ходе совещания были оглашены отчеты прокуроров районов, которые провели проверки в школах, больницах. А также опросили учителей, поговорили с директорами школ, представителями подразделений МВД по делам несовершеннолетних – все они сообщили, что на подведомственных территориях наркотики не распространяются.

В ходе совещания обсуждался и "эпизод, который, по мнению участников совещания, и послужил в дальнейшем поводом для распространения неверно истолкованной информации, дополненной в последующем информацией из сети интернет".

Как следует из справки по результатам прокурорской проверки по Гудаутскому району, "13 декабря 2019 года в районную больницу города Гудаута действительно доставлялись двое учащихся 11 класса, у одного из которых была обнаружена пищевая интоксикация, при этом факт употребления наркотических или сильнодействующих препаратов не подтвердился".

В своем докладе Республиканский наркологический диспансер и Минздрав полностью опровергли информацию о нахождении в медучреждениях Абхазии группы подростков, проходящих лечение от зависимости.

"За несколько лет зарегистрирован лишь один факт употребления несовершеннолетним каннабиодов", - говорится в докладе.

Кроме того, в ходе заседания представители МВД доложили Генеральному прокурору, что никаких пакетов с конфетами на территориях школ не обнаружено, а названные в аудиозаписях по именам и фамилии дети не числятся учениками абхазских школ.

"Ведется оперативная работа с целью установления лиц, занимавшихся распространением ложной информации, к работе подключены и сотрудники СГБ", - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

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