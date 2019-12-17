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"Метадоновое" дело: Гагрский суд вынес приговор трем наркоторговцам из Украины

© Sputnik / Владимир Астапкович
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Фигуранты дела осуждены по 224 статье Уголовного кодекса Абхазии и приговорены к длительным срокам лишения свободы. При задержании у них было изъято более 110 грамм метадона.

СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Гагрский суд вынес приговор трем гражданам Украины, признанным виновными в распространении тяжелого наркотика метадона, сообщается на сайте Генпрокуратуры Абхазии.

Украинские граждане Мария Марчук и Роман Кишка признаны виновными во ввозе на территорию Абхазии и сбыте наркотических веществ в особо крупном размере.

Колючая проволока
© Фото : Robert Hickerson
Гражданин Абхазии осужден в Сочи за контрабанду метадона

Согласно приговору суда, подсудимая Мария Марчук приговорена к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом 450 тысяч рублей  в доход государства. Ее подельник Роман Кишка осужден к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 350 тысяч рублей.

Третья фигурантка дела Анна Яскевич признана виновной в сбыте наркотических веществ в особо крупном размере. Она приговорена к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 250 тысяч рублей.

Метадон - синтетический препарат из группы опиоидов, вызывающий наркотическую зависимость.

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