Неуловимые торговцы: Валерий Бганба возмущен незаконной продажей елей в Абхазии

Премьер-министр Валерий Бганба подписал распоряжение о запрете заготовки елей и пихт для проведения новогодних праздников в 2019 году 5 декабря.

СУХУМ, 25 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба выразил возмущение тем, что на Республиканской трассе страны продают ели.

"Уважаемые коллеги, не надо мне подносить на подпись распоряжения, которые мы не контролируем и не выполняем. Я уже два дня говорю о том, что на трассе продают елки, а вы туда даже не выходите", - обратился Бганба к руководству Госкомитета по экологии Абхазии.

Заместитель председателя Госкомитета по экологии республики Мурман Соломко, назначенный на эту должность на заседании Правительства в среду 25 декабря, ответил, что ежегодно на Республиканской трассе в Гудаутском районе в одном и том же месте выносят елки на продажу.

Сотрудники госкомитета работают в том месте, но владелец этих деревьев, то появляется, то исчезает.

Соломко также добавил, что в Очамчырском и Ткуарчалском районах продаются ели, завезенные из Российской Федерации, что не запрещено законом. Премьер страны посоветовал сотрудникам Госкомитета по экологии сверить эту информацию с данными Государственного таможенного комитета и напомнил Управлению лесного хозяйства о том, что отслеживанием подобных случаев так же входит в их работу.

В начале декабря правительство Абхазии выпустило указ о запрете вырубки елей в лесах Абхазии, а также запрет на ввоз из России натуральной пихты без корневой системы. Для пресечения нелегальной вырубки елок сотрудники МВД Абхазии начали проводить серию рейдовых выездов по всей территории республики, чтобы выявить и пресечь незаконную самовольную вырубку и продажу хвойных деревьев.

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