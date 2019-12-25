Контроль, терминалы, склады: Хаджимба дал поручения по модернизации таможни

СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам работы таможенных органов, сообщила пресс-секретарь главы государства Наала Авидзба.

Хаджимба поручил правительству до конца первого квартала 2020 года разработать проект программы по модернизации работы таможенных органов сроком на два года.

В программе предполагается предусмотреть материально-техническое обустройство таможенных пунктов пропуска, создание складов временного хранения, внедрение технических средств контроля, строительство таможенно-логистических терминалов.

Президент отметил, что создание современных материально-технических условий необходимо для повышения качества работы таможенных органов, улучшения качества таможенного оформления и досмотра.

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