Узники фашизма: проект "Возвращение имени" подвел итоги года

СУХУМ, 25 дек – Sputnik. Проект "Возвращение имени" перешагнул трехлетний рубеж, за прошедшее время из тех 330 воинов из Абхазии, данные о которых удалось найти в 2015 году, документы уже вручили 185 семьям, сказал руководитель проекта "Возвращение имени" Григорий Скворцов.

В рамках проекта в Казахстане, России, Абхазии и других регионах вручено более двухсот документов, проинформировал Скворцов.

"Проект "Возвращение имени" посвящается тем воинам, которые в результате Великой Отечественной войны стали узниками немецкого фашизма и пропали без вести и погибли в концлагерях", - подчеркнул руководитель проекта.

© Sputnik / Бадрак Авидзба "Возвращение имени" подвел итоги года

Советник президента Абхазии Владимир Зантария сказал, что высоко ценит работу, которая проводится в рамках проекта "Возвращение имени".

"Эта работа требует кропотливого, ежедневного подхода, потому что это документы. Слава богу, вы наладили хорошую работу с центральными архивами России, Минобороны, МВД. Сколько еще неисследованных биографий, судеб, и здорово, что мы получаем подлинные и объективные сведения. Судьбы наших соотечественников - это судьба нашей страны, всего народа", - сказал Зантария.

В реализации проекта "Возвращение имени" помогает высшее общевойсковое командное училище Минобороны Абхазии, курсанты которого ищут родственников пропавших без вести по всей республике.

Начальник училища Алхас Жиба отметил, что при поддержке министра обороны работа в проекте будет продолжаться и далее.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Руководитель проекта Григорий Скворцов

"Для нас, как и для вас, это очень трогательно, потому что бывают и слезы родственников. Это наша история, наша память, без которой невозможно жить дальше", - заметил Жиба.

Курсанты военного училища – опора проекта "Возвращение имени", подчеркнул Григорий Скворцов.

"Мы нашли родственников 185 пропавших без вести и проводим сегодня 15-ю церемонию вручения документов, потому что есть такой уровень ответственности и дисциплины, который заложен в военном училище", - сказал он.

Учитывая обращения родственников, проект "Возвращение имени" стал искать данные на пропавших без вести в боях за Керченский полуостров в 1942 году. Студенты филологического факультета АГУ, а также Сухумского общевойскового командного училища несколько месяцев проверяли 47 тысяч документов электронного архива. Благодаря этой работе стала известна судьба 73 человек, которые считались пропавшими без вести, на самом деле они погибли в Керчи.

© Sputnik / Бадрак Авидзба "Возвращение имени" подвел итоги года

Старший преподаватель Абхазского госуниверситета, заведующий кабинетом абхазской литературы Ахра Анкваб подчеркнул, что историческая память должна сохраняться.

"В будущем году мы будем отмечать 75-летие Победы, говорят, что пока останки последнего солдата не преданы земле, война не закончена. На Керченском полуострове погибли десятки тысяч людей, память об этом и других событиях, связанных с Великой Отечественной войной, нужно сохранять среди молодежи", - сказал он.

Благодаря проекту Ахра Анкваб узнал о судьбе своего деда Мамеда Анкваб, который похоронен в городе Хелм в Польше.

Затем прошла церемония вручения архивных документов из немецких лагерей родственникам пропавших без вести.

Среди родственников, которым вручали архивные документы, были и родные абхазского поэта и писателя Кязима Агумаа, который участвовал в Великой Отечественной войне, вернулся живым в Абхазию, однако спустя несколько лет скончался от полученных ран.

В российском архиве была найдена рукопись Кязима Агумаа, где он описывал боевые действия, в которых принимал участие.

© Sputnik / Бадрак Авидзба "Возвращение имени" подвел итоги года

"Когда мы приехали в партийный архив, мы попали в хранилище, где нашелся документ на Агумаа Кязима Карамановича, написанный им после окончания войны – в 1945 году. Такой документ является редким, и сегодня мы хотим его вручить родственникам, чтобы он у вас хранился", - сказал Скворцов.

Одна из задач на ближайшее время - на месте сражений в Керчи, которые проходили в 1942 году, устроить яблоневый сад, проинформировал Скворцов.

"Мы решили, что посадить по одной яблоне от города или населенного пункта из родных городов красноармейцев будет самым лучшим памятником", - отметил Григорий Скворцов.

Общегражданская инициатива "Возвращение имени" посвящается памяти воинов, погибших в плену немецких фашистов, и направлена на помощь тем, кто ищет своих родных — без вести пропавших в Великой Отечественной войне.

Этот проект проводится совместно с Министерством обороны Абхазии уже три года. Sputnik Абхазия – информационный партнер "Возвращения имени".

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