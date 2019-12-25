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Кабмин Абхазии выделит деньги из резервного фонда для многодетных семей Сухума

© Sputnik / Алексей Сухоруков
В Абхазии
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Кабинет министров Абхазии принял постановление "Об использовании средств резервного фонда правительства" на заседании в среду 25 декабря.

СУХУМ, 25 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Правительство Абхазии одобрило проект постановления о выделении денежных средств для семей, в которых воспитывают семь и более детей.

© Sputnik
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Как уточнил руководитель аппарата правительства Давид Сангулия, документ предполагает выделение средств Министерству здравоохранения и социального обеспечения на единовременную выплату многодетным семьям, состоящим на учете в отделе соцобеспечения администраций районов и управления соцобеспечения города Сухум.

Согласно постановлению, по десять тысяч рублей выплатят тринадцати семьям, в которых воспитываются семь детей, три семьи с восемью детьми получат по 12 тысяч рублей, в двух семьях растут девять детей, им выплатят по 14 тысяч рублей. Одна семья с десятью детьми получит 16 тысяч рублей.

Принятое постановление "Об использовании средств резервного фонда Кабинета министров Абхазии" также предполагает выделение средств аппарату правительства на покрытие расходов, связанных с проведением XVIII заседания Межправительственной комиссии, которое состоялась в Сухуме 19 декабря.

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