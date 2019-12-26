Второй срок: Парламент назначил Беслана Барателиа главой Нацбанка Абхазии

Беслан Барателиа был утвержден депутатами Народного Собрания председателем Национального банка Абхазии в декабре 2014 года. Его переизбрание в качестве главы Нацбанка связано с истечением срока полномочий.

СУХУМ, 26 дек - Sputnik. Депутаты Парламента Абхазии проголосовали за назначение Беслана Барателиа на должность председателя Национального банка Абхазии на заседании в четверг 26 декабря.

Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба отметил, что глава государства представил в Народное Собрание кандидатуру Беслана Барателиа на должность главы Нацбанка Абхазии в связи с истечением срока полномочий Барателиа.

В результате тайного голосования 31 депутат высказались "за" .

Беслан Барателиа родился 11 сентября 1977 года в Сухуме. С отличием окончил сухумскую среднюю школу № 10 и МГУ имени Ломоносова, прошел обучение по курсу "Экономика развивающихся стран" в Лондонской школе экономики в Великобритании, кандидат экономических наук.

В 2005 году работал старшим референтом отдела права и экономики Администрации президента Республики Абхазия, преподавал в Абхазском государственном университете.

В октябре 2014 года назначен начальником Управления экономики Администрации президента Республики Абхазия, 29 декабря того же года был утвержден депутатами Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия в должности председателя Национального Банка Абхазии.

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