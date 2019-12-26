Экспертиза показала наркотики: суд вернул дело Тарсман в Генпрокуратуру Абхазии

СУХУМ, 26 дек – Sputnik. Дело обвиняемого в ДТП Хаджарата Тарсман, в результате которого погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия, вернули в Генпрокуратуру республики, сообщили Sputnik в пресс-службе ведомства.

"В ходе очередного судебного заседания по делу Хаджарата Тарсман был допрошен эксперт, давший показания о наркологическом освидетельствовании обвиняемого после задержания. После чего судья Борис Аргун принял решение о возвращении уголовного дела в Генпрокуратуру для предъявления более тяжкой квалификации преступления", - отметили в Генпрокуратуре.

В пресс-службе Генпрокуратуры также уточнили, что на судебном заседании эксперт заявил о том, что обвиняемый на момент ДТП пребывал в наркотическом состоянии (под воздействием марихуаны), это подтвердили результаты освидетельствования. Сам Тарсман отрицает этот факт.

Сторона защиты вправе обжаловать решение судьи Гудаутского районного суда о возврате дела в течение 15 рабочих дней в вышестоящей судебной инстанции. Если обжалования не будет, то уголовное дело направят генеральному прокурору Абхазии.

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в результате автокатастрофы вечером 8 сентября. Кортеж ехал из аэропорта Сочи в Абхазию. По версии следствия, на 47 километре республиканской трассы, в районе села Блабырхуа, Хаджарат Тарсман, который ехал по встречной полосе, столкнулся с машиной премьер-министра. Геннадий Гагулия от полученных травм скончался на месте.

Уголовное дело было возбуждено по статье 263 Уголовного кодекса Абхазии ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека"). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

11 сентября Сухумский городской суд арестовал Хаджарата Тарсман на два месяца по делу об автокатастрофе, в которой погиб премьер-министр Абхазии.

21 октября ему предъявили обвинение по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

8 ноября 2018 года Сухумский городской суд рассмотрел слушание о продлении содержания под стражей Хаджарата Тарсман и принял решение продлить еще на один месяц и 15 дней содержание под стражей Хаджарата Тарсман.

16 ноября 2018 года кассационный суд изменил меру пресечения Хаджарату Тарсман и отправил его под домашний арест. Согласно УК Абхазии, продлевать домашний арест можно только на полгода, с истечением этого срока Хаджарат Тарсман был отпущен под подписку о невыезде.

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