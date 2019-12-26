Локальные очаги по всей Абхазии: МЧС опубликовало кадры лесных пожаров

Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния облетел на вертолете наиболее обширные очаги лесных пожаров. Локальные очаги возгораний отмечены на всей территории Абхазии, сообщили в МЧС.
"Сухостой и подлесок горят в районах сел Акапа, Сальма, Лапсырхва, Кындыг, Илыр, Адзюбжа, Гвада, Царча, Псырцха. Серьезная ситуация в районе перевала Аибга", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Сотрудники МЧС переведены на усиленный режим несения службы.
По словам главы спасательного ведомства республики непосредственной угрозы населенным пунктам нет. Спасатели несут круглосуточное дежурство. С 21 декабря пожарные 74 раза выезжали на тушение огня, площадь возгорания на утро 26 декабря составляла около 377 га.
"Распространению огня способствует сухая, теплая погода. Главная причина возгораний – человеческий фактор", - отметили в МЧС.
Накануне президент Абхазии Рауль Хаджимба провел совещание, посвященное борьбе с лесными пожарами в республике, рассказала пресс-секретарь президента Наала Авидзба. Подводя итоги совещания, президент поручил в случае необходимости привлекать к ликвидации пожаров личные составы силовых ведомств.
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