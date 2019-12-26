Локальные очаги по всей Абхазии: МЧС опубликовало кадры лесных пожаров

МЧС Абхазии опубликовало кадры лесных пожаров на территории республики. С 21 декабря пожарные 74 раза выезжали на тушение огня.

Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния облетел на вертолете наиболее обширные очаги лесных пожаров. Локальные очаги возгораний отмечены на всей территории Абхазии, сообщили в МЧС.

"Сухостой и подлесок горят в районах сел Акапа, Сальма, Лапсырхва, Кындыг, Илыр, Адзюбжа, Гвада, Царча, Псырцха. Серьезная ситуация в районе перевала Аибга", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сотрудники МЧС переведены на усиленный режим несения службы.

По словам главы спасательного ведомства республики непосредственной угрозы населенным пунктам нет. Спасатели несут круглосуточное дежурство. С 21 декабря пожарные 74 раза выезжали на тушение огня, площадь возгорания на утро 26 декабря составляла около 377 га.

"Распространению огня способствует сухая, теплая погода. Главная причина возгораний – человеческий фактор", - отметили в МЧС.

Накануне президент Абхазии Рауль Хаджимба провел совещание, посвященное борьбе с лесными пожарами в республике, рассказала пресс-секретарь президента Наала Авидзба. Подводя итоги совещания, президент поручил в случае необходимости привлекать к ликвидации пожаров личные составы силовых ведомств.

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