Отвергнутый: почему депутаты Парламента Абхазии не приняли бюджет на 2020 год

Как проходило обсуждение законопроекта "О республиканском бюджете на 2020 год", какие недовольства документом высказывали депутаты Парламента и почему законопроект не был принят, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Законопроект "О республиканском бюджете на 2020 год" был принят в первом чтении 21 ноября 2019 года. На сессии Парламента 26 декабря народным избранникам предстояло проголосовать за главный финансовый документ во втором, основном чтении.

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Поправки на увеличение

Согласно законопроекту, который был одобрен в первом чтении, доходы республиканского бюджета в 2020 году, по прогнозам, должны составить 8 миллиардов 115 миллионов 485 тысяч рублей, расходы – 8 миллиардов 348 миллионов 485 тысяч рублей, дефицит республиканского бюджета - 233 миллиона рублей.

Общий объем государственного бюджета Абхазии на 2020 год, куда входят и местные бюджеты, согласно первой редакции законопроекта, должен составить 10 миллиардов 262 миллиона 13 тысяч рублей, а по расходам - 10 миллиардов 515 миллионов 690 тысяч рублей. Дефицит госбюджета планировался в объеме 253 миллиона 677 тысяч рублей.

Представляя коллегам республиканский бюджет на следующий год, председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр сказала, что после принятия законопроекта в первом чтении депутаты предложили поправки к документу.

Затем она зачитала поправки, предлагаемые парламентариями, которые были разработаны во время работы в комитете по бюджету и кредитным организациям.

"По доходам комитет предлагает увеличить бюджет в общей сумме на 72 миллиона рублей. А именно: ввозной НДС увеличить на 7 миллионов 700 тысяч рублей; доход в виде прибыли, приходящийся на долю уставных капиталов, – на 50 миллионов, которые не были предусмотрены; доходы от перечисления чистой прибыли, остающиеся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных организаций - Рицинского реликтового нацпарка – восемь миллионов; доходы, полученные от приватизации государственной собственности, увеличить на 6 миллионов 300 тысяч рублей", - сказала Смыр.

Поправки, которые предлагались депутатами, предполагали увеличить расходную часть бюджета на 82 миллиона рублей.

"Бюджет Госкомитета по языковой политике увеличить на два миллиона рублей, полтора миллиона - на Государственное архивное управление, на Службу госбезопасности – 50 миллионов рублей", - подчеркнула депутат.

Кроме того, депутаты также предложили выделить еще полтора миллиона рублей МИДу для приобретения автомобиля представительства министерства в Турции.

На содержание питомника Абхазской научно-исследовательской лесной опытной станции (АБНИЛОС) поправки предполагают выделение дополнительных 500 тысяч рублей, девять миллионов рублей на приобретение оборудования для проведения медицинского освидетельствования на употребление наркотиков.

На доплату педиатрам предполагалось направить два миллиона рублей.

"По подразделу 0402 "Строительство" увеличение бюджета на 12 миллионов 500 тысяч рублей на основании судебных решений", - сказала Смыр.

Согласно предлагаемым поправкам, на физкультуру, спорт и молодежную политику необходимо увеличить финансирование на миллион рублей, в том числе на Детско-спортивную школу игр 500 тысяч рублей для проведения ремонта. Также 500 тысяч рублей для содержания футбольной площадки в Новом районе Сухума.

Помимо этого, дополнительный миллион рублей предполагалось направить на содержание РУСДРАМа, столько же на Дом-интернат для престарелых и инвалидов.

При этом депутаты предлагали сократить дотации Галскому району на 15 миллионов рублей.

"Исходя из вышеизложенного, объем государственного бюджета по доходам составит 10 миллиардов 334 миллиона, по расходам - 10 миллиардов 582 миллиона рублей, дефицит составит 248 миллионов рублей", - подчеркнула она.

С учетом поправок доходная часть Республиканского бюджета составит 8 миллиардов 187 миллионов рублей, расходная – 8 миллиардов 415 миллионов рублей, дефицит – 227 миллионов рублей.

Минфин против поправок

После того как прозвучали поправки депутатов, слово дали министру финансов Джансуху Нанба, который отметил, что на взгляд исполнительной власти, в частности Министерства финансов, представленный президентом законопроект о Республиканском бюджете на 2020 год, за который депутаты проголосовали в первом чтении является наиболее оптимальным и реальным для исполнения.

"По ряду поправок в части увеличения расходной части я тоже согласен как человек, я бы тоже хотел определенным организациям, особенно из силовых структур, увеличить финансовые возможности. Но, учитывая отсутствие реально обоснованных доходов на 2020 год, которое мы можем отразить в данном бюджете, я не могу поддержать те корректировки, которые предлагаются", - сказал министр.

Не имея возможности исполнить взятые обязательства, наступит ситуация, когда организациии, которым увеличили финансирование на бумаге, его не получат, отметил он.

"Мы и их не сможем обеспечить и соответственно обеспечить по другим направлениям. Это приведет к дисбалансу и, безусловно, будут возникать вопросы. В части предлагаемых корректировок нам видится предусмотреть их в следующем году, когда перед нами будет реальная картина в доходной части", - заявил Джансух Нанба.

Он обратился к депутатам с просьбой рассмотреть вариант проекта, поступивший от президента и проголосовать за него как за оптимальный вариант.

"Бюджет на корточках"

Часть депутатов, выступавших в ходе сессии, отмечали, что представленный документ нельзя считать бюджетом развития, так как в нем нет существенных изменений, которые могли бы улучшить социально-экономическое положение в стране.

Свое отношение к обеим версиям законопроекта высказал депутат Илья Гуния, который подверг его резкой критике.

"Мы сегодня обсуждаем бюджет страны, который должен соответствовать потребностям и запросам нашего общества, документ, в котором должна быть отражена забота о наших гражданах. Комитет по бюджету провел кропотливую работу, для того чтобы документ соответствовал своему назначению, и внес туда немало поправок. Но есть одно "но", я вас хочу спросить, можем ли мы поддержать принятие этого бюджета, в котором мы не имеем Министерства по сельскому хозяйству и Министерства туризма, когда как Абхазия позиционирует себя как туристическая и аграрная страна?" - сказал он.

Гуния задался вопросом, можно ли поддерживать бюджет, в котором расходы министерств и ведомств превышают затраты на реальный сектор экономики.

"Можем ли мы проголосовать за бюджет, в котором у судебной власти бюджет составляет около 100 миллионов рублей на 240 судей?" - спросил он.

По его словам, ежемесячные начисления к зарплате судей доходят до 150-170 тысяч рублей в месяц.

Несправедливым он считает и то, что правление Нацбанка устанавливает себе высокие премии и зарплаты, в то время как кредиты на банковские карточки выдают под 48% годовых.

Председатель комитета по государственно-правовой политике Валерий Агрба сказал, что во многом согласен с претензиями Ильи Гуния, однако заметил, что средняя заработная плата у судей всех судов общей юрисдикции и арбитражного суда в размере 30-35 тысяч рублей.

"Не забывайте, что там большое количество работников в аппарате, единственное, что высокие зарплаты у председателя Верховного суда, Арбитражного суда, судей Конституционного суда, но опять-таки эта зарплата сложилась из-за высокого квалификационного класса", - проинформировал он.

При этом необходимо проводить параллели между качеством работы судей и их заработной платой, сказал Агрба.

"Очень много несправедливых судебных решений. Когда мы принимали судебную реформу, то обозначали, что цель повышения заработной платы – стимулирование и возможность избавиться от коррупционных моментов. В данном случае нужно принять меры повышения качества отбора судей, контроля прокуратуры над судебными решения, чтобы ответственность за неправомерные решения была реальной", - отметил Валерий Агрба.

Также он сказал, что средняя зарплата в Национальном банке – 36 тысяч рублей. "У них нет непомерно высоких заработных плат", - подчеркнул он.

Депутат Натали Смыр подчеркнула, что оклад у председателя Верховного суда – 16 тысяч 900 рублей. "Потом идут надбавки, их несколько - в 100, 110, 170%. И эта сумма нарастает не к окладу, а по мере повышения, за квалификационный класс - 170%, за выслугу лет – 70%, выходит ежемесячная зарплата до 80-90 тысяч рублей", - сообщила Смыр.

Депутат Дмитрий Дбар также сказал, что не будет поддерживать законопроект в обоих вариантах.

"Этот бюджет написан на корточках и написан кое-как, все мы здесь сидящие это понимаем. Я обращаюсь к депутатам, не будем делать так, чтобы лишь бы нажать на кнопку и пойти отдыхать, а подойти к этому вопросу хоть раз строго. Да, мы не можем парализовать власть, чтобы страна не работала, но мы не можем принимать такой бюджет", - подчеркнул он.

Негативную оценку законопроекту дал и депутат Рауль Лолуа, которого не устраивал и первый вариант проекта.

"Наши экономисты установили, что мы идем по инерционному пути, мы скатываемся, через несколько лет у нас и этих цифр не будет, голосуя за это, вы несете ответственность", - сказал парламентарий.

После того как депутаты закончили обсуждение законопроекта, спикер Народного Собрания Валерий Кварчия поставил на голосование поправки, которые были предложены народными избранниками. В результате голосования они были отклонены.

Затем он поставил на голосование законопроект в первой редакции. За проект бюджета на следующий год проголосовали 16 депутатов, 11 - против, двое воздержались. Таким образом, Республиканский бюджет на 2020 год не был утвержден.

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