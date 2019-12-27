Общественный транспорт Сухума в новогоднюю ночь будет работать до утра

СУХУМ, 27 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. В новогоднюю ночь в Сухуме будут работать пять троллейбусов и шесть автобусов до половины пятого утра 1 января, сообщил в интервью Sputnik начальник отдела транспорта и организации безопасного дорожного движения администрации Сухума Тимур Абгаджава.
Доехать до площади Свободы, где в новогоднюю ночь будут проводиться праздничные мероприятия, жители столицы смогут и на автобусе. Два из них будут ездить из Нового района, заезжая на улицу Аргун. Еще два из Келасура и два из района Маяк.
Абгаджава отметил, что уже с 1 января, несмотря на праздничные дни, общественный транспорт будет работать в обычном режиме.
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