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Троллейбусный парк

Общественный транспорт Сухума в новогоднюю ночь будет работать до утра

© Sputnik Илона Хварцкия
В Абхазии
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В новогоднюю ночь доехать на общественном транспорте до центра столицы можно будет из Нового района, Старого поселка, Каштака, Маяка, Келасура и центрального рынка.

СУХУМ, 27 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. В новогоднюю ночь в Сухуме будут работать пять троллейбусов и шесть автобусов до половины пятого утра 1 января, сообщил в интервью Sputnik начальник отдела транспорта и организации безопасного дорожного движения администрации Сухума Тимур Абгаджава.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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По его словам, два троллейбуса будут курсировать по направлению "Каштак – Маяк", два троллейбуса в направлении "Новый район – рынок" и один – "Старый поселок – рынок".

Доехать до площади Свободы, где в новогоднюю ночь будут проводиться праздничные мероприятия, жители столицы смогут и на автобусе. Два из них будут ездить из Нового района, заезжая на улицу Аргун. Еще два из Келасура и два из района Маяк.

Абгаджава отметил, что уже с 1 января, несмотря на праздничные дни, общественный транспорт будет работать в обычном режиме.

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Теги:
Администрация г. Сухум, Сухум, Новый Год


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