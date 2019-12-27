18:30 27 Декабря 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.03
  • EUR69.03
Поиск
© Foto / Администрация города Сухум

Абгадж о работе транспорта в Сухуме в новогоднюю ночь: личный транспорт не понадобится

Радио
Получить короткую ссылку
5720
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102910/45/1029104598.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20191227/1029101118/Abgadzh-o-rabote-transporta-v-Sukhume-v-novogodnyuyu-noch-lichnyy-transport-ne-ponadobitsya.html

Транспортный отдел столицы Абхазии готов ко встрече Нового года, рассказал в эфире радио Sputnik начальник отдела транспорта и организации безопасности дорожного движения администрации Сухума Тимур Абгадж.

В столице Абхазии в новогоднюю ночь праздничные мероприятия продлятся до 4:00. К работе в это время транспортники столицы уже готовы, сообщил начальник отдела транспорта и организации безопасности дорожного движения администрации Сухума Тимур Абгадж.

"У нас будут курсировать пять троллейбусов и шесть автобусов в разные районы города на бесплатной основе. Горожане после встречи Нового года дома могут спокойно, не используя личные транспортные средства, добраться до площади Свободы и также вернуться домой. Общественный транспорт будет ходить до 4:30", – сказал Абгадж.

В Сухуме на площади Свободы праздничный концерт "Волшебная ночь" и дискотека начнутся 1 января в 1:00 и продлятся до 4:00.

Читайте также:

Теги:
Сухум, Новый Год


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Актриса, режиссер и царица: какой запомнится Галина Волчек
Полсотни ролей и 30 лет "Современника": памяти Галины Волчек
Праздник к нам приходит: новогодние мероприятия в Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться