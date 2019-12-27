Абгадж о работе транспорта в Сухуме в новогоднюю ночь: личный транспорт не понадобится

Транспортный отдел столицы Абхазии готов ко встрече Нового года, рассказал в эфире радио Sputnik начальник отдела транспорта и организации безопасности дорожного движения администрации Сухума Тимур Абгадж.

В столице Абхазии в новогоднюю ночь праздничные мероприятия продлятся до 4:00. К работе в это время транспортники столицы уже готовы, сообщил начальник отдела транспорта и организации безопасности дорожного движения администрации Сухума Тимур Абгадж.

"У нас будут курсировать пять троллейбусов и шесть автобусов в разные районы города на бесплатной основе. Горожане после встречи Нового года дома могут спокойно, не используя личные транспортные средства, добраться до площади Свободы и также вернуться домой. Общественный транспорт будет ходить до 4:30", – сказал Абгадж.

В Сухуме на площади Свободы праздничный концерт "Волшебная ночь" и дискотека начнутся 1 января в 1:00 и продлятся до 4:00.

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