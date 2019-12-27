Второй ребенок или второй курс в армии: Минобороны Абхазии предложило условия отсрочки

Военный комиссар Абхазии Беслан Тарба на радио Sputnik рассказал о предоставлении отсрочек призывникам и о том, с какими проблемами сталкивается призывная кампания в республике.

СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Совет безопасности Абхазии в ходе совещания с участием Рауля Хаджимба предложил изменить порядок предоставления отсрочки от армии для продолжения образования в высших учебных заведениях, рассказал в интервью на радио Sputnik, военный комиссар Абхазии Беслан Тарба.

"Мы вышли с предложениями в Совбез, одно из них касается студентов Абхазского государственного университета и всех, кто учится в государственных общеобразовательных учреждениях, в том числе за границей. Мы предлагаем студентам закрыть первый курс, по исполнению 18 лет отслужить один год, а затем вернуться и продолжить свою учебу", - сообщил он.

Такое предложение связано с тем, что многие студенты учатся за пределами республики, пояснил Тарба. Перед поступлением в магистратуру, необходимо пройти военную службу, рассказал Тарба. На данный момент гражданин Абхазии, получивший высшее образование и желающий продолжить учебу в магистратуре, должен отслужить в армии.

"Сейчас студент заканчивает учебу в вузе и дальше, никого не спрашивая, подает документы на обучение в магистратуре. Закон о всеобщей воинской обязанности и о военной службе был принят, когда студенты учились пять лет, дальше аспирантура три года. Аспирантура давала отсрочку от армии, но в аспирантуру принимали только со справкой о воинском учете по месту проживания", - говорит военный комиссар.

По подсчетам Сухумского военкомата, за пределами Абхазии учатся в магистратуре более 120 человек. Некоторые возвращаются, и они идут служить в Абхазскую армию, но некоторые не возвращаются на родину, а устраиваются на работу за границей, и это свыше 50% призывников, заметил он.

"Также мы хотим вернуться к советскому примеру, когда человек приходил из армии, и он мог служить в системе МВД. Поэтому мы хотим, чтобы в школу милиции, МЧС, СГБ принимали только после окончания службы", - сказал Тарба.

Военный комиссар Абхазии отметил, что на сегодня гражданин, который женился и у которого родился ребенок, освобождается от армии.

"В этом случае гражданин не подлежит призыву, он получит военный билет по истечении 27 лет, где будет графа – "не служил". Раньше освобождали от армии, если родилось два ребенка, мы хотим вернуться к этой практике. Для демографии, думаю, это будет неплохо", - сказал Беслан Тарба.

24 декабря президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел расширенное заседание Совета безопасности по вопросу осеннего призыва.

На заседании Совета безопасности были подчеркнуто, что для успешного проведения призыва необходимо тесное взаимодействие всех органов государственной власти, организаций и учреждений, которые участвуют в мероприятиях по подготовке и проведению призыва.

Президент поручил главам администраций районов и городов Республики Абхазия обеспечить координацию деятельности призывных комиссий, органов внутренних дел и лечебных учреждений.

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