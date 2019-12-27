"Запасной" табак: жительница Абхазии задержана на Псоу со 160 блоками сигарет

Для личного пользования в Россию разрешен ввоз табачных изделий в количестве 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл), либо 250 граммов табака.

СУХУМ, 27 дек -Sputnik. Сочинские таможенники обнаружили контрабандные сигареты в ходе проверки автомобиля Volkswagen Polo на автомобильном пункте пропуска "Адлер".

"В багажном отделении автомобиля, в отсеке для запасного колеса таможенники обнаружили 126 блоков сигарет. В чемодане вместо личных вещей находилось еще 34 блока сигарет. Общее количество сигарет составило 160 блоков (1600 пачек, 32000 штук)", - сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

Владелица машины, 34-летняя жительница Абхазии, пояснила, что везла табачную продукцию в личных целях.

© Foto / пресс-служба Южного таможенного управления Контрабанда сигарет

Из Абхазии в Россию один человек может ввозить не более 200 сигарет. Возбуждены два дела об административных правонарушениях.

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