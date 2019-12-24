Оранжевое прикрытие: на Псоу задержана крупная партия сигарет из Абхазии

В коробках с мандаринами из Абхазии в Россию пытались провезти почти три тысячи пачек нелегальной табачной продукции.

СУХУМ, 24 дек - Sputnik. На российско-абхазской границе пресечен незаконный ввоз табачных изделий. В автомобиле из Абхазии пытались провезти почти три тысячи пачек сигарет, сообщила пресс-служба Сочинской таможни.

Сочинские таможенники на таможенном посту МАПП "Адлер" остановили автомобиль Mitsubishi Grandis, следовавший из Абхазии в Россию.

В салоне автомобиля был обнаружен незадекларированный товар - 19 коробок с мандаринами, общим весом 220 килограммов. Кроме мандаринов, в каждой коробке были спрятаны блоки с сигаретами. Всего таможенники нашли 2850 пачек сигарет без акцизных марок.

Житель Абхазии, управлявший автомобилем, пояснил, что коробки с мандаринами его попросили передать знакомые для их родственников и друзей в России в качестве подарка на Новый год, о том, что в мандаринах спрятаны сигареты, он не знал.

"В преддверии новогодних праздников на российско-абхазской границе наблюдается рост правонарушений, связанных с незаконным перемещением табачной и алкогольной продукции. Во избежание неприятностей с законом напоминаем гражданам о необходимости соблюдать правила перемещения товаров через границу, в том числе нормы ввоза сигарет и алкоголя", - отметил заместитель начальника таможенного поста МАПП "Адлер" Алексей Быков. © Foto / Пресс-служба сочинской таможни Изъяты контрабандные сигареты в мандаринах

Незаконный товар изъят. Образцы табачной продукции направлены на товароведческую экспертизу. По данным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях.

Для справки

С освобождением от уплаты таможенных платежей физические лица могут ввозить для личного пользования не более одного блока (10 пачек сигарет) или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов, в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.

Беспошлинно можно ввозить три литра алкогольных напитков на одного человека, достигшего 18-летнего возраста. С уплатой пошлины - от трех до пяти литров. При ввозе от трех до пяти литров уплачивается пошлина 10 евро за один литр алкоголя.

© Foto / Пресс-служба сочинской таможни Изъяты контрабандные сигареты в мандаринах

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