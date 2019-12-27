Регламент и порядок: Парламент Абхазии отложил рассмотрение проекта бюджета

Депутаты Парламента Абхазии на заседании в пятницу 27 декабря отложили рассмотрение законопроекта "О республиканском бюджете на 2020 год". О том, какие вопросы вызвала новая поправка к документу, предложенная спикером Народного Собрания, в материале Sputnik.

Накануне в Парламенте обсуждали поправки к законопроекту "О республиканском бюджете на 2020 год". После этого состоялось голосование по вопросу принятия первоначального варианта бюджета, который был одобрен в первом чтении 21 ноября.

Оба варианта бюджета депутатов не устроили: были отклонены и поправки, и ранее принятая редакция закона.

Sputnik

Внезапная поправка



Открывая сессию Парламента, спикер Валерий Кварчия предложил внести новую поправку в проект бюджета, а затем вновь вынести финансовый документ на голосование.

Одной из предложенных накануне поправок было дополнительное выделение СГБ 50 миллионов рублей. Кварчия предложил направить эти деньги на другие цели.

"После нашего вчерашнего заседания, когда и поправки комитета не прошли, и предложение исполнительной власти не прошло, все забеспокоились. Вчера после сессии я начал проводить консультации и предложил перераспределить 50 миллионов, которые предназначались СГБ, на пособия пенсионерам, не получающим российскую пенсию. Этот вопрос я обсуждал на всех уровнях, получил одобрение и президента", - рассказал спикер.

Однако энтузиазма предложение Кварчия не вызвало. Часть депутатов выразила протест в связи с тем, что не принятый накануне документ вновь появился в повестке дня без проведения необходимого комитетского заседания.

"Этот вопрос необходимо исключить из повестки дня, есть регламент и порядок. Мы должны действовать по букве закона, есть закон о бюджете и бюджетном устройстве, не прошло еще и суток", - сказал парламентарий Батал Айба.

Депутат Лаша Ашуба поинтересовался, была ли возможность провести заседание комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам 26 декабря, как того требует процедура.

"Каким образом поправки вносятся без квалифицированного заключения комитета? Мы хотим, чтобы все документы прошли соответствующие процедуры - и комитет, и Контрольную палату, и все остальные нужные инстанции", - отметил он.

Председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр сказала, что заседания комитета 26 декабря не было.

"По тем поправкам, которые были названы мной вчера, ничего не изменилось, новых поправок и новых изменений в комитет не поступало", - сказала Смыр.

Только после комитета

Председатель комитета по государственно-правовой политике Валерий Агрба подчеркнул, что вопрос, касающийся повестки дня решается с учетом мнения всех депутатов.

"Здесь никакого нарушения нет, в том числе нарушения закона о бюджете и бюджетном устройстве. Если Парламент примет решение включить этот вопрос в повестку, значит, его следует рассмотреть", - отметил Агрба.

Этот вопрос вызвал эмоциональное обсуждение, часть депутатов настаивала на том, что рассмотрение Республиканского бюджета на 2020 год нужно провести только после того, как состоится комитетское заседание, другие, что возможно провести голосование по поводу утверждения повестки.

Чтобы разрядить сложившуюся обстановку, депутат Батал Табагуа предложил провести комитетское заседание, обсудить новую поправку и вынести на рассмотрение Республиканский бюджет на 2020 год в начале следующей недели. Многие депутаты поддержали эту инициативу, в итоге это решение было принято.

Читайте также: