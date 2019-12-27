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Каток на площади Свободы откроется 30 декабря

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20191227/1029109595/Katok-na-ploschadi-Svobody-otkroetsya-30-dekabrya.html

В новогодние каникулы на площади Свободы в Сухуме будут также функционировать досуговые площадки, киоски с напитками и едой, фотозоны и открытый кинотеатр.

СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Искусственный каток на площади Свободы в Сухуме будет открыт с 30 декабря по 7 января, рассказала в интервью радио Sputnik начальник управления культуры администрации столицы Наала Хашиг.

"Посетителям будут предоставлены 60 пар коньков. Глава администрации города говорил о том, что вход будет бесплатным, но, возможно, будет какая-то символическая цена, чтобы контролировать время", - отметила она.

Искусственный синтетический каток, площадью 10 на 20 метров будет установлен на площади Свободы по инициативе комитета по молодежи и спорту администрации Сухума, который предоставляет его городу бесплатно.

Новогодние гулянья у главной елки страны
© Sputnik / Илона Хварцкия
Праздник к нам приходит: новогодняя афиша Абхазии

В новогодние каникулы на площади будут также функционировать досуговые площадки, открытый кинотеатр и фотозоны, катать детей будет праздничный паровозик.

В Новый год после часа ночи на площади Свободы начнется концерт с участием звезд абхазской эстрады, организованный управлением культуры администрации Сухума. Также с 26 декабря во всех микрорайонах Сухума управлением культуры проводятся праздничные интерактивные мероприятия для детей.

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Теги:
Новый Год, Абхазия, Сухум


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